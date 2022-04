Diversos gremios y asociaciones empresariales se manifestaron en contra del toque de queda ordenado por Pedro Castillo en la víspera, como medida para contener las violentas protestas que se desarrollan a lo largo del país.

Anoche, el presidente Pedro Castillo ordenó la inmovilización total obligatoria para Lima y Callao desde las 02:00 a.m. hasta la 11:59 p.m.

Productores agrarios

En el caso de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que la medida de Castillo no considera a los sectores alimentación y agrario, los cuales nunca se detuvieron durante la inmovilización social de la pandemia.

“Es una norma que no ha sido pensada con el tiempo adecuado. Nuestro país está en un proceso de desarrollo y mejora económica, entrando todos los sectores a actividad económica después de estos años de para”, señaló a este diario Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.

“Por otro lado, está afectando a sectores económicos no incluidos en la norma. Durante la pandemia, el sector agrario no paró porque es estratégico. No paró en Perú ni en ningún país del mundo”, agregó.

Amaro señaló al actual gobierno como el principal responsable de la crisis que vive el país: “es la responsabilidad de quienes tienen hoy en día la obligación de conducir el país hacia un objetivo de desarrollo, competitividad y paz social. Hoy vemos que no se está cumpliendo ese rol a cabalidad”.

Cámara de Comercio de Lima

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) tambén cuestionó la orden de inamovilidad social y paralización de actividades económicas.

Advirtió que, por cada día de inmovilización, solo en Lima Metropolitana y el Callao, el PBI del país pierde alrededor de S/ 1,000 millones. Solo en el caso del comercio mayorista y minorista se perderían S/ 140 millones diarios -afectando a 1.1 millones de personas que laboran en el sector. Mientras, en el rubro de alojamiento y restaurantes se perderían otros S/ 51 millones.

“En un solo día los supermercados pierden ventas por S/ 50 millones y en el caso de las tiendas por departamentos las pérdidas superan los S/ 21 millones. A esto se suma la pérdida de mercaderías perecibles como las carnes, pescados, frutas y verduras que ya habían sido severamente golpeadas por la paralización de los transportistas de carga”, detalló.

“Queda una vez en evidencia que el presidente Pedro Castillo y sus ministros carecen de una estrategia para resolver los graves conflictos que agobian al Perú, muchos de ellos provocados por su incapacidad para enfrentar los problemas y tomar decisiones. Ahora, como solución se opta por limitar los derechos al trabajo, la salud, la educación y al libre tránsito de los ciudadanos”, expresó el gremio empresarial.

Gamarra

La Asociación Empresarial Gamarra Perú también rechazó el toque de queda decretado por el Ejecutivo para hoy, martes 5 de abril de 2022.

“La medida, desproporcionada y carente de legitimidad, se da en medio de la campaña otoño-invierno, que es una de las principales temporadas del año, por el número de visitantes a las tiendas, de ventas y producción de los talleres, los cuales en un solo día superan los S/ 20 millones”, anotó.

“Exhortamos al señor presidente Pedro Castillo a enmendar inmediatamente este despropósito y levantar la inamovilidad por el bien del país”, añadió.

Bodegueros

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), consideran que la medida de Castillo afectará gravemente su negocio, ya golpeado por el alza de precios y la crisis de la pandemia.

“Un día de pérdida es un día que no comes. Un día de venta involucra un 10% del negocio. Los precios han subido, Hay muchos socios que han manifestado que no van a seguir con el negocio y otros que ya lo dejaron”, apuntó Andrés Choy, presidente de la ABP.

El ejecutivo llamó la atención de la gestión del Ejecutivo, que no ofrece soluciones a las crisis que aquejan al país.

“Desde el punto de vista gremial, hemos tratado de reunirnos con la mayor cantidad de funcionarios, ministros, viceministros, todos nos transmiten sus buenas intenciones, pero no vemos nada de solución. Hay algunas bodegas que han estado cerca de la zona de vandalismo y han sido afectadas en sus locales”, agregó.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) explicó que la pérdida diaria por la inmovilización ascendería a S/ 12 millones.

“El Gobierno nos inmoviliza sin tener en cuenta el perjuicio económico que afecta a nuestro sector. Ni en el momento más crudo de la pandemia y las cuarentenas se cerraron las bodegas, que son la fuente principal de abastecimiento de la población más pobre”, puntualizó.

