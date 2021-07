Ayer Pedro Castillo dio su primer mensaje a la nación como presidente del Perú. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en materia económica? El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, y Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú, coincidieron en que el discurso dejó más incertidumbre en el país, principalmente por referirse al cambio de la Constitución.

El representante de las mineras explicó que este tipo de discurso genera paralización de las inversiones, porque, además, no se ha hablado de convocar a expertos para la Asamblea Constituyente.

Indicó que en las palabras del mandatario se revela un desconocimiento de los aportes mineros a la economía.

“Hay actividades que desde el punto de vista ambiental están sobrerreguladas, como sucede en la industria minera. Se confunde la minería legal con la ilegal”, comentó.

Gálvez sostuvo que el sector tiene un gran aporte, pero que no se toma en cuenta. El Instituto Peruano de Economía, a través de un estudio, señaló que con la entrada de los proyectos mineros que están en cartera (que superan los US$56 mil millones) se generarían 2.3 millones de nuevos empleos formales.

En tanto, el representante de ComexPerú aseguró que más allá de la Constituyente es necesario que el país se recupere de la crisis económica generada por la pandemia.

A esto se sumó la preocupación de lo que vaya a suceder con los tratados de libre comercio (TLC) y si estos serán renegociados. En su mensaje presidencial, Castillo indicó que buscarán mejorar los TLC “desde los intereses del país”.

“Nos preocupa que se tomen medidas que puedan afectar los acuerdos que han sido buenos para la economía nacional”, expresó.

Correa también se refirió al anuncio de que el Banco de la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles.

“En el caso de las entidades financieras se habla mucho de las tasas de interés y cuánto cobran pero lo que no se dice es quiénes no pagan sus deudas, lo que generan las tasas altas. Además, si se dice que habrá reducción de sueldos en el Estado, ¿van a tener profesionales de calidad para analizar los riesgos? El tema financiero no es sencillo”, comentó.

Control de precios

Por otro lado, el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, señaló la preocupación que existe por los anuncios relacionados con el control de precios.

En su mensaje, Castillo anunció que “Petroperú participará desde la exploración hasta la comercialización en la industria de gas y petróleo para regular los precios finales y evitar que se explote a los ciudadanos”.

“Sabemos que el control de precios no es lo mejor en el largo plazo, y el Estado no ha mostrado a lo largo de la historia ser eficiente en la gestión de empresas”, resaltó en RPP.

Además, cuestionó que no se haya mencionado que se necesita de la inversión privada para generar trabajo a largo plazo y crecimiento sostenible.

Para el presidente de la SNI, Ricardo Márquez, el mensaje fue “equilibrado”, con excepción del cambio de Constitución, y destacó que se haya hablado del apoyo a la mype.

“El discurso pudo ser más radical y no fue así. Nuestra labor como gremio es hacerle ver al gobierno que con el modelo económico se pueden hacer cambios”, afirmó.

Datos

-Los representantes de la SNMPE y de la Confiep señalaron que desde el Ejecutivo se tiene que detallar lo que significa “rentabilidad social” para el desarrollo de los proyectos mineros. Castillo afirmó que implementará dicho criterio.

-El jefe de Estado también señaló que para crear un millón de empleos en un año habrá un golpe de inversión pública para obras en todo el país.