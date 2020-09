Desde que se decretó el estado de emergencia en la quincena de marzo, el Perú y muchos otros países tomaron la decisión de cerrar sus fronteras. Al haber extranjeros varados en el Perú y viceversa, se abrieron una serie de vuelos especiales, con fines humanitarios o de repatriación.

Según la Cancillería peruana, estos vuelos especiales lograron repatriar a más de 30 mil peruanos y a más de 50 mil extranjeros, aunque es conocido que aún hay personas que intentan regresar al país. Luego de suspenderse por 10 días los vuelos humanitarios, el flujo volvió a normalizarse el 18 de agosto.

Actualmente, los vuelos humanitarios solo se realizan a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ya no desde el Grupo Aéreo No. 8. Son gestionados por Cancillería y aprobados por el MTC, y los pasajeros deben seguir todos los protocolos y presentar una Declaración Jurada.

Lima Airport Partners informó a este diario que los vuelos especiales o humanitarios son muy variables, ya que depende básicamente de las coordinaciones que se concreten con Cancillería. “El promedio de autorizaciones son tres vuelos de llegada y tres vuelos de salida, es decir, seis operaciones en total por día. Se puede tener a la semana un aproximado de 36 vuelos”.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) comentó que al haber tantos vuelos humanitarios, no tiene sentido mantener las fronteras cerradas. “Todos los días entran y salen personas. Por ejemplo, por semana están aterrizando tres vuelos de Europa. Además de la repatriación, abrir las fronteras permitirá que algún turista se anime a venir”.

Como se sabe, este miércoles Carlos Estremadoyro, titular del MTC, informó que los vuelos internacionales se retomarían gradualmente desde el 1 de octubre. Con la exigencia de presentar la prueba molecular y siendo los primeros destinos Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina y Brasil en una primera etapa.

Al respecto, Acosta indicó que abrir fronteras con Chile es urgente, ya que hay mucha gente en Santiago durmiendo en carpas en el consulado. Recientemente, comentó que abrió un vuelo charter de Santiago a Lima y vino repleto con 184 pasajeros. Y otro vuelo de Lima a Santiago se llenó en solo dos días.

“Gradualmente podemos abrir y empezar por los países de la región, por lo menos para que quienes tienen boletos comprados se embarquen. Tenemos empresarios que tienen que ir y volver. Actualmente, si sales tienes que pedir permiso. Simplifiquemos las cosas, no estamos para burocracias”, precisó Acosta.

Asimismo, indicó que vienen coordinando esta apertura de fronteras en una mesa con el Mincetur. “Afortunadamente tenemos una ministra [Rocío Barrios] que es muy activa, y escuchada por el presidente. Por lo que estamos avanzando bastante y se están consiguiendo cosas”.

Conoce el protocolo de bioseguridad al interior de los aviones

¿CUÁNTO CUESTA UN VUELO ESPECIAL?

El titular de Apavit comentó que al inicio de la cuarentena fue contactado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para trabajar con las agencias del gremio y coordinar los viajes de repatriación. “Hay 5.800 agencias en el Perú cerradas, y la idea era ir rotando de una en una. Pero de un momento a otro eso se acabó”.

Ahora la embajada debe pedir el vuelo y decide con qué agencia trabaja, o directamente con las líneas aéreas. En ese sentido, Acosta dijo que en muchos casos se está abusando.

“Por ejemplo, un pasaje de Lima-Miami, solo de ida, se vende a partir de US$ 1.299 hasta US$ 1.800. Es un abuso, alguien se está haciendo millonario. Porque antes de pandemia un Lima-Miami-Lima costaba US$ 700”, apuntó.