“Estoy acá arriba”, dice. Arriba hay cultivos de ajíes, berenjenas, fresas, frejoles. Está terminando la cosecha de la temporada. Coloca una malla antes de recibir mi llamada, rodeada de árboles frutales, donde antes era un desierto invadido por la basura, el desmonte y el pandillaje. Es una de las cinco zonas de Villa María del Triunfo donde ha forjado los huertos urbanos, que son como salvavidas de la ciudad. “Nos ha costado sacar todo el desmonte. Hasta ahora encontramos bajo tierra columnas y vidrios grandes. Había cuatro o cinco metros de desmonte”, dice desde arriba, también rodeada de líneas de alta tensión, a 15 minutos de su casa en mototaxi.

Gregoria Flores tiene 63 años, es promotora del programa Huertos en Línea de la Red de Energía del Perú (ISA REP). Es arequipeña y migró a Lima desde el Valle de Majes, en la década del 70, poco después de la creación de Villa El Salvador, cuando nadie quería vivir en Villa María del Triunfo, cuando los carros solo llegaban hasta San Juan de Miraflores. No había agua y pocos tenían luz. Aunque recuerda con emoción que los cerros “eran verdes y bonitos”. No lo dice, pero hoy ella le devuelve ese verdor que alguna vez perdió.

-¿Hay gente que todavía bota la basura en las zonas que ustedes recuperan?

Al comienzo fue difícil concientizar a la gente. Hoy en día agradecen que existan estos espacios porque son los pulmones de ellos. Este sitio es verde ahora y respiran aire puro.

-¿Qué hacen con lo que producen en los huertos?

En primer lugar, hemos sembrado para mejorar nuestra calidad de vida, para alimentar a nuestros hijos, para prevenir enfermedades como la anemia o resfríos. El excedente que queda, lo vendemos para mejorar nuestra economía.

-¿Cómo nace la idea de los huertos urbanos?

Nace de la necesidad. Tú sabes que en los 80′s y 90′s estaba el terrorismo, la gente de provincias se vino a la capital y comienza a invadir los cerros; entonces, desde el gobierno municipal nace esta propuesta porque se dieron cuenta de que en el distrito había bastantes migrantes. El sueldo mínimo era de 280 soles y la mayoría de la gente provinciana tenía seis, ocho hijos. ¿Cómo alimentarse si no había trabajo? Así nacen primero los huertos familiares. Yo iba de casa en casa y persona que veía que tenía un árbol, le tocaba la puerta y le decía si quería que la asesore. De ahí tocamos puertas a instituciones y buscamos aliados, como la empresa Red de Energía del Perú y comenzamos a crecer.

-¿Ya antes había cultivado en Arequipa?

Nunca me había gustado trabajar la chacra. Miraba que mi papá trabajaba y jamás pensé, llegando a la capital, involucrarme en la agricultura. Fue un reto. La cosa era ayudar a la gente.

-¿Pero también era ayudarse a usted?

Mira, en la capital conocí la pobreza. Donde he nacido no he tenido tanta pobreza, teníamos casi de todo, hasta camarones.

-¿Por qué dejó Arequipa a los 15 años?

Me vine para acabar mi secundaria, porque en mi provincia solo había colegio primaria. Yo quería seguir estudiando. Me vine con una prima y la realidad era otra, la capital es bien dura. Acá conocí lo que es que te falte un pan en la mesa. Todo eso me motivó para ayudar a los migrantes.

-¿No se arrepintió de venir a Lima?

Uy, yo he llorado cuántas veces en mi cuarto para regresarme. Rogaba que me llevaran.

-¿Entonces, por qué se quedó?

Es que me casé chiquilla, a los 17 años. A los 18, 19 tuve a mi hijo. Mi papito me vino a llevar, pero ya tenía familia.

-¿Y llegó a estudiar en Lima?

Terminé mis estudios, pero con mis hijos. Después que tuve a mis cuatro hijos culminé mis estudios. He sido promoción con mi hijo, el último (ríe).

-¿Cómo le tocó afrontar la época del terrorismo?

También he sido amenazada por el terrorismo. Me involucré en la política, porque para poder hacer algo en tu distrito tienes que tocar la puerta de los gobiernos locales. En los 80′ ganó la izquierda y ofrecen el vaso de leche, yo entré como dirigente de mi comité para traer el vaso de leche, y ahí comenzamos a organizarnos, me comenzó a gustar.

-¿Por qué la amenazaron?

Es que buscaban a los dirigentes. Yo me iba con la Moyano a las reuniones. Los terroristas tiraban volantes en nuestras casas. Pero no me dio miedo, porque no estaba haciendo nada malo.

-Pero mire lo que le pasó a María Elena Moyano.

Mientras trabajas honestamente, no tienes por qué tener miedo. Lo que le pasó a Moyano no nos dio miedo, más fuerza tomamos. Logramos que la mujer entre al Congreso y tenemos alcaldesas. Las mujeres hemos logrado tener un espacio. Pero todavía falta más.

-¿De dónde viene ese espíritu guerrero, que además lo noto en su voz?

Me he criado con mis padrinos y ellos eran la autoridad; entonces, yo veía cómo mi padrino dirigía, mandaba, administraba las haciendas de los gringos. Mi mamá se quedó viuda y se volvió a casar; mi padrino no quería que viva con mi mamá y como ellos no podían tener hijos...

-¿Qué aprende al crear los huertos urbanos?

Me enseña a valorar a la gente, que debo hacer algo por el prójimo. Yo sé que no me lo van a pagar, pero hay un Dios que te ayuda. Sembramos verduras ecológicas, sin nada de químicos. Y capacito. Soy lo que mi padre quiso que sea.

-Me dice que usted era como la sombra de su padre, que los dos iban a caballo, pero él partió cuando usted era joven. ¿Si se aparece montado en su caballo, qué le diría?

Qué felicidad la mía... Cuando me vine a la capital me dijo: “Tú no eres pobre, hija, eres rica; mientras tengas dos pies, dos manos y dos ojos eres millonaria. Y tienes que hacerte respetar, nadie te va a pisotear”.

