Gratificación de julio: ¿Cómo la puedo invertir?

Julio llegó y con él la tan esperada gratificación de Fiestas Patrias . Los trabajadores en planilla recibirán el íntegro de un sueldo en la quincena de este mes.



Lo primero que uno debe hacer al recibir la “grati”, según Jorge Luis Ojeda, coordinador de la carrera de Banca y Finanzas de EPE de la UPC, es pagar todas las deudas pendientes. Las prioridades deben ser las tarjetas de crédito, en especial por concepto de intereses y por retiro de efectivo, que suelen generar mayor deuda.

Una vez amortizadas, la segunda opción es reprogramar los créditos más altos. “Por ejemplo, los hipotecarios. Podrían prepagar cuotas de este tipo de préstamos”, dijo.



ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

​

Si se cuidó bien las finanzas en los primeros seis meses del año y ya no se tiene más deudas que liquidar, se puede invertir a largo plazo el dinero que se tenga de excedente.



“Siempre es importante guardar como depósito al menos el 20%. Uno no sabe qué inconvenientes pueda tener en el futuro y estos depósitos pueden ayudar ante cualquier eventualidad”.

Para ello, considera que es importante colocar el excedente a plazo fijo porque una cuenta o un depósito a la vista no crea intereses.



También se debe tomar en cuenta que este depósito no tenga penalidad de salida para que el dinero no quede atrapado en la entidad financiera.

Finalmente, la opción más rentable es invertir en un bien que genere utilidades y no represente solo gastos. Por ejemplo, la remodelación de la vivienda o un negocio, o realizando refacciones para futuras contingencias que luego podrían ser más costosas.

SABÍA QUE

- Cada trabajador de la actividad privada recibirá un sueldo íntegro como gratificación, siempre que haya laborado el semestre completo (enero – junio 2018).

- La ley establece que la gratificación se paga en la primera quincena de julio.

- Este año las empresas deben recordar que el 15 cae domingo, por lo que deben pagar la gratificación antes de esa fecha.