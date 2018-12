Diversas empresas ya se encuentran realizando el pago de la gratificación cuyo plazo máximo para su entrega es hasta el 15 de diciembre. Se debe tener en cuenta que el monto a recibir varía en función de los meses trabajados.

Muchas veces las personas cuentan con más dinero de lo usual en los bolsillos durante las fiestas navideñas por lo que el exceso de confianza causa que se realicen gastos innecesarios o más de los pensados.

Por ello, a continuación, se presentan 6 errores a evitar al momento de obtener el dinero del beneficio social, según el ABC del BCP.

1. No saldar las deudas: Un error es no poner como prioridad el pago de deudas cada vez que se tiene un ingreso extra. Lo mejor es pagar las deudas que ya vencieron o están por vencer. Y si no se tiene deudas, lo mejor será cancelar por adelantado algunas cuotas fijas que se tenga mensualmente mediante un prepago del crédito.

2. No ahorrar: Evitar gastar todo el dinero de la 'grati' en compras innecesarias para retomar el hábito de ahorrar y hacer crecer lo guardado. Se aconseja fijar una meta en un plazo de tiempo.

3. No invertir: Si se cuenta con la posibilidad de invertir, se sugiere aprovechar la “grati”’ dado que no se necesita gastar todo el dinero: puede utilizarse una parte como una inversión inicial para ir juntando para una inversión futura.

4. Realizar compras compulsivas: Es mejor destinar una parte de la gratificación para hacer solo compras navideñas. Pero antes de ello, buscar ofertas, comparar precios y revisar plataformas online, donde se venden los mismos productos a menor precio.

5. No priorizar lo necesario: Tener apuntados los gastos fijos y necesarios para que cuando se reciba el dinero extra ya se sepa en qué usarlo como por ejemplo cambiar las tuberías, el cableado de la casa o renovar algún electrodoméstico en mal estado.

6. No autocomplacerse: No todo es evitar gastar. Todo esfuerzo tiene su recompensa y se debe buscar siempre la manera de engreírse para seguir motivado en cumplir los planes financieros. Solo se debe calcular los montos necesarios para realizar las actividades recreativas.