Hasta el próximo 15 de julio, más de 4 millones de trabajadores que se encuentran en planilla deberán recibir la gratificación. Este beneficio equivale a una remuneración mensual o el equivalente a 30 jornales diarios, en caso el trabajador haya laborado entre enero y junio de este año.

En caso el periodo sea menor, se tomará en cuenta el récord del trabajador dentro del semestre, explica Jorge Castillo Guzmán, abogado laboralista del Estudio Fuentes.

En forma conjunta con la gratificación se debe pagar la bonificación del 9% (6.75% si el trabajador está afiliado a una EPS), que se aplica sobre el monto de la gratificación a percibir.

En caso de que algunas empresas no cumplan con esta obligación o demoren en su depósito más allá del plazo establecido, recibirán una multa de hasta S/120 mil soles, dependiendo de su tamaño y número de trabajadores afectados.

“Si es una microempresa, la multa puede ir desde S/506 hasta S/2,070. Si es pequeña empresa, puede ir desde los S/2,070 hasta los S/20,700; y si no es Mype, la suma es de S/7,222 hasta S/120,152″, explicó el especialista en derecho laboral.

¿Qué hacer si no me pagan mi gratificación?

En caso el trabajador afectado desee presentar una queja, puede solicitar formalmente el pago por escrito o vía telefónica ante el empleador (área de recursos humanos, administración, tesorería, entre otros.) También puede comunicar el hecho a los representantes gremiales como delegados y/o órgano sindical en caso la empresa los tuviera, explica Castillo Guzmán.

Si la solicitud no es atendida como corresponde, se puede presentar una denuncia virtual ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la entidad inspeccionará y en caso se detecte que la gratificación no ha sido pagada a tiempo o en forma completa, hará el requerimiento de cumplimiento. Si a pesar de ello no se realiza el pago, se le impondrá la multa, aseguró el especialista.

“La denuncia puede hacerse a través del aplicativo virtual en el portal web de la Sunafil (https://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales/inicio). La institución mantiene el anonimato del trabajador denunciante y da inició al proceso indagatorio como parte de la inspección de trabajo”, subrayó el abogado del Estudio Fuentes.

