Google eleva en 38.9% su beneficio neto a setiembre, pese a multa de Comisión Europea

El grupo Alphabet, matriz de Google , obtuvo un beneficio neto de US$ 21,788 millones entre enero y septiembre de su año fiscal 2018.

Este resultado supuso un 38.9% más que en el mismo período del ejercicio anterior.

En los primeros nueve meses del año, los accionistas de la compañía con sede en Mountain View lograron un beneficio de US$ 30.95 por título, frente a los US$ 22.30 del mismo período el año pasado, cuando la empresa ganó US$ 15,682 millones.

El resultado bruto de explotación entre enero y septiembre fue de US$ 24,841 millones, mientras que los ingresos se dispararon hasta los US$ 97,543 millones.

Además, la empresa destinó US$ 5,071 millones a pagar la multa impuesta por la Comisión Europea.

Dicha comisión le impuso a Google la mayor multa de su historia por prácticas contra la libre competencia en el mercado europeo de sistemas operativos para celulares que usan el sistema Android.



Agencia EFE