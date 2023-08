Gonzalo Galdos explica que, para generar desarrollo, mejorar los servicios públicos y crear empleo de calidad, se necesita crecimiento económico, y que no hay crecimiento sin inversión. Como presidente de IPAE y chair de Vistage Perú, Galdos da una mirada sobre el efecto del mensaje presidencial en el sector privado, el papel del empresariado en la realidad nacional y las oportunidades que puede aprovechar el país a raíz de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que toma el Perú y de su posición como sede de APEC en 2024.

¿Qué tanta confianza despertó el mensaje presidencial?

El discurso de la presidenta no despertó un optimismo mayor al que ya se tenía. Creo que la tranquilidad social que estamos viviendo ayuda a que nos podamos reencontrar en términos de lo que tenemos que hacer todos los peruanos para que la economía empiece nuevamente a crecer. El dilema que enfrentamos los empresarios no es nuevo, pero es un dilema en el que el rol que nos corresponde hoy es totalmente distinto. No solo la falta de crecimiento provoca un aumento de la pobreza, sino que, si el crecimiento económico del país no es suficientemente grande, no hay desarrollo. Y, cuando me refiero al desarrollo, me refiero a dotar a los peruanos, sobre todo a los más vulnerables, de las condiciones mínimas y de dignidad que requieren. Estamos hablando de salud, con un mínimo de calidad, un mínimo de atención. Estamos hablando de educación, de infraestructura social, de energía eléctrica y también de conectividad. Nos ha quedado claro a los empresarios que no puede haber desarrollo sin crecimiento. Entonces, nos toca desprendernos un poco de la política y tomar decisiones en torno a las inversiones.

El ministro de Economía, Alex Contreras, anunció que preparan una ventanilla única para que las mypes se puedan formalizar en 24 horas. ¿La medida es suficiente o hay más elementos a considerar?

Facilitar la creación y la formalización de una mipyme es solo el primer paso que debería ser el derecho de todos los peruanos dentro del marco de la Constitución de la libertad de emprendimiento. Pero lo más importante es cómo hacemos para hacer un balance en las cuentas fiscales y cómo podemos mejorar el nivel de recaudación y este no va a mejorar en la medida que no tenemos mayor actividad económica y no crezca la economía (…). Tenemos que trabajar no solamente para que se cree un mayor número de pequeñas y medianas empresas, sino también para que subsistan en el tiempo. Una verdadera revisión del marco tributario de las pequeñas empresas sería importante. La tasa impositiva a las que se somete a las pequeñas empresas siempre será la barrera fundamental para su formalización.

S&P advirtió nuevamente riesgos en Petroperú. ¿Debería el Ejecutivo demandar que se acelere la implementación de la gobernanza en la petrolera estatal?

Cuando se trata de una situación en la cual cada minuto, cada hora o cada día que pasa hay una pérdida de dinero ingente de parte del erario peruano, de parte de los impuestos de todos los peruanos, tenemos el derecho de exigir al Ejecutivo medidas rápidas y transparentes para que, como mínimo, si mantienen la voluntad política de la continuidad de Petroperú, como mínimo se sepa en qué se está gastando el dinero. Es lo transparente, lo fundamental.

Perú está asumiendo la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Qué oportunidades se le abren al Perú en este contexto?

Ser parte de un mercado de esa magnitud, donde estamos hablando de 225 millones de personas. El desafío es de magnitud mayor porque constituye la octava economía del mundo, representa el 43% del PBI de América Latina, es la sexta potencia exportadora y atrae el 58% de la inversión extranjera directa en la región. El comercio entre los países de APEC ha alcanzado una cifra de 8,500 millones de dólares. Entonces, esto nos da una idea de la magnitud. Es un desafío porque hay que aumentar la calidad de los productos de los servicios o quizá los procesos productivos, reducir costos y adoptar tecnologías, ser más innovadores para aprovechar la oportunidad y ofrecer propuestas atractivas en los mercados. Y al mismo tiempo el gobierno, las instituciones tienen que apoyar y fortalecer créditos y recursos financieros para tener tasas y condiciones competitivas. Entonces, es un desafío, es una oportunidad muy grande, pero al mismo tiempo un desafío.

Y en cuanto a la reactivación económica, ¿de qué forma APEC podría contribuir a ello?

La reactivación de la economía peruana depende mucho de factores primigeniamente internos, que es una recuperación de la confianza, y de nueva inversión en el país, fundamentalmente del sector empresarial privado, y también una inversión pública importante, sobre todo destrabando proyectos relevantes, que han venido postergados o han venido siendo paralizados por el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, cuando se trata de lo que viene ahora con APEC, hay una enorme oportunidad de implantar políticas y programas específicos de acceso a APEC, que pasan por mejorar la formalización laboral, la educación y formación profesional, que alcancen los temas de equidad de género corporativo. Estos aspectos, sumados al acceso al crédito, la promoción del emprendimiento y la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras, lo que tienen que hacer es fortalecer un aumento de la empleabilidad.

Gonzalo Galdos es ingeniero metalúrgico formado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido presidente de CADE Ejecutivos en 1994, de CADE Universitario en 1995 y de CADE Educación en 2019. Además, recibió el Premio IPAE al Empresario en 2014.

