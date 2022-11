El Perú no solo necesita soluciones ante una crisis política y de confianza empresarial vulnerada, sino acuerdos mínimos para mitigar los riesgos ante una probable desaceleración global en 2023 y la respuesta podría estar en la edición 60 de CADE Ejecutivos. Así lo explica el presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, a Perú21, quien aclara que “no se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar el presente y el futuro”.

¿Cómo es que estamos llegando a esta CADE y cuáles son los retos por asumir?

Estamos en la complejidad del escenario que estamos viviendo, donde hay una triple crisis, hay una crisis política, una económica y una social porque de alguna forma estamos teniendo un conjunto de sectores vulnerables que están siendo afectados. Y no solamente por la parte económica interna, sino también por los efectos de la coyuntura internacional que ha hecho que estemos viviendo un proceso también de inflación. Todo esto genera una incertidumbre que tenemos que manejar como país para poder estar unidos y salir de esta crisis con ideas pertinentes, pero, sobre todo, con propuestas y, aún más, con compromisos por parte de todos los líderes empresariales, los líderes de la sociedad civil y los líderes políticos y autoridades. CADE representa un punto de inflexión dentro de esta crisis que estamos viviendo porque necesitamos trabajar muy fuerte para salir de esta y no ser tan tolerantes con la situación que vivimos. Por eso, tenemos tres grandes frentes que abordar en cada área: cómo hacemos para que la inversión vuelva al país; cómo hacemos para que el Estado funcione; y finalmente trabajar en promover instituciones más sólidas y una democracia representativa.

Muchas de las acciones que se puedan tomar tendrían que interactuar con el sector público. ¿Cómo los líderes empresariales podrían articular esas acciones?

La historia ha demostrado que en dictaduras, crisis globales y terrorismo, ha tocado desempeñar un rol importante. Los empresarios, más allá de las críticas, siempre han demostrado un talante muy importante para ser resilientes y seguir apostando e invirtiendo en el país. Creo que esta crisis política ha demostrado que los empresarios no han retrocedido en este momento y han seguido adelante con hacer empresa, con seguir creciendo. El escaso crecimiento que hemos tenido es producto del trabajo y el esfuerzo de las empresas que han trabajado bajo condiciones muy complejas y adversas con un gobierno antiempresarial y que hasta ha tratado de vender el mensaje populista de que se puede crecer sin empresas, que se puede generar empresas sin empresarios y que se puede ir a un esquema distributivo de riqueza que todavía no se ha generado.

Entonces el compromiso es la inversión...

En estos momentos, la responsabilidad de los empresarios es seguir apostando por el país. La responsabilidad y el rol que nos compete es seguir creyendo en el futuro del Perú, pero necesitamos, por otro lado, un gobierno que dé las mínimas condiciones favorables para que la inversión retorne y siga teniendo la magnitud que requiere para reducir pobreza y generar bienestar, y eso le compete directamente al Ejecutivo. No se puede esperar un milagro, que se vulnere la confianza y al mismo tiempo se pretenda que los empresarios sigan invirtiendo y tomando riesgos en una coyuntura tan compleja como la que vivimos y que, además, es compleja en el frente externo.

¿Cuáles son las principales medidas o acciones del Ejecutivo que han generado un obstáculo para la confianza empresarial?

Fundamentalmente, se vulneró la confianza en el momento en que se empezó a utilizar un mensaje populista con la población, haciéndole entender que los grandes enemigos eran los empresarios, que los empresarios solamente son mercantilistas, que están en búsqueda de lucro y que están en búsqueda de su propio beneficio y sin tener la apertura para analizar esto desde una perspectiva mucho más integral que la coyuntura política y ver que, gracias a que existen empresarios privados, es que se ha podido crecer durante más de 25 años. No se trata de distraer a la opinión pública, inventando un enemigo que no existe; se trata de que todos los peruanos entendamos que el Perú es uno de los países con mayor espíritu empresarial del mundo.

El FMI ha dicho que 2023 puede ser más complicado porque se prevé una desaceleración nivel global. ¿Estamos en el plazo límite para tomar las decisiones correctas como país?

Nunca es tarde para tomar las decisiones correctas. No se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar el presente y el futuro. Estamos a tiempo de tomar las decisiones correctas, pero en esa misma medida necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Necesitamos saber el modelo de desarrollo que queremos para el país y tenemos que tomar muy en cuenta que las condiciones a nivel externo podrían agravarse. La guerra de Ucrania podría ir de la mano con las condiciones de una posible recesión, y podría ir incluso con la posibilidad de algún tipo de problemas financieros grandes a nivel del mundo. Tenemos que ser conscientes de que no podemos sumar por nuestro lado una falta de acuerdos mínimos. Necesitamos acuerdos mínimos, necesitamos un Estado que ayude y que promueva la inversión privada y que no interfiera. Necesitamos una posición clara frente a la corrupción, medidas de promoción y de recuperación de la inversión rápidamente e instituciones que garanticen la estabilidad.

DATOS

Gonzalo Galdos es ingeniero metalúrgico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.

Galdos es presidente de IPAE y ha sido presidente de CADE Ejecutivos en 1994. También ejerció el mismo cargo en CADE Educación en 2019 y CADE Universitario en 1995, y recibió el Premio IPAE al Empresario en 2014.