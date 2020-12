Mariana está en la sala. Gonzalo y su esposa conocieron a Mariana en Brasil. Se exhibía en un sitio web. A ella la impactó su realismo. A Gonzalo, que sea parte de una idea de negocio. Mariana tal vez fue la inspiración para el nacimiento de Kuelga, un marketplace de decoración y arte a precios accesibles.

Lima, Londres, Sao Paulo, Lima. Es la ruta que emprendió Gonzalo Álvarez-Calderón. Primero para estudiar un MBA, luego para ser gerente en una transnacional y, finalmente, para impulsar su propio negocio. Formado en London Business School, emprendió Kuelga.com antes de la pandemia. Sobrevivió al temporal de los primeros meses y hoy ya posee un portafolio de más de 100 artistas y alrededor de 1,800 obras, que abarcan la pintura, la ilustración digital y la fotografía.

Mariana es un cuadro. Su autor, el irlandés Ruben Ireland, artista que hoy es parte del catálogo de Kuelga.

-¿Cómo concretas la idea de Kuelga.com?

En Brasil descubrí que se podía acceder a piezas de arte bonitas: pinturas, fotos, a precios accesibles. Investigué, conversé con artistas y encontré que, efectivamente, había una necesidad de exhibición, de vitrina. Hay muchos artistas y pocos espacios para exhibirlos. También conversé con arquitectos que me dijeron que era un dolor de cabeza comprar cuadros y les gustó la idea de tenerlos en un sitio virtual, al cual entrar desde el celular.

-Fuiste gerente de una farmacéutica, estabas en un banco, ¿por qué elegir el arte para una de idea de negocio?

Este es más un negocio de decoración, de mejoramiento del hogar. Cuando uno compra en Kuelga no necesariamente se está buscando la pieza de arte sino algo que decore tu hogar. Cuando me desvinculé de la entidad bancaria, me puse a explorar alternativas: entre volver al mundo corporativo o aprovechar ese momento para emprender esta idea que desde hacía cuatro años, que había regresado de Brasil, le estábamos dando vueltas con mi esposa. Cuando vi que la respuesta era buena, me metí de lleno.

-Sin embargo, eso pasó en 2019 y a los pocos meses llegó la pandemia. ¿Potenció la idea o fue un golpe?

Las dos cosas. Primero fue un golpe, porque recién teníamos tres meses de lanzado el negocio, ya comenzaba a agarrar un poquito de tracción y, de pronto, se paró todo. Marzo, abril fueron meses casi muertos. Era incertidumbre para todos. En un momento le quise ver el lado positivo. Pensé que la gente iba a estar más tiempo en su casa y que se darían cuenta de que tienen un montón de espacios vacíos y por mejorar. Eso me mantenía en expectativa. Y, efectivamente, cuando todo se fue reactivando, la gente empezó a comprar mucho. Volvimos en mayo y la demanda creció bastante. Junio duplicó mayo, julio creció más del 50%. Y así se dio un crecimiento fuerte, que no me lo esperaba. Y luego empezamos a madurar la idea de salir fuera del Perú. Estamos a unas semanas de lanzar Kuelga en Chile y Colombia gracias a este impulso de crecimiento que vino luego de la pandemia.

-¿Por qué pensar en decorar la casa cuando en tiempo de crisis, tal vez, las prioridades están en otros aspectos?

Tenemos necesidades básicas, pero también tenemos una necesidad de estar en un lugar que nos transmita calma, satisfacción, donde me sienta cómodo. Por otro lado, el cuadro le da el toque final a tu sala, al ambiente. Dices: “ahora sí, esto está completo”. Y ese sentido de satisfacción es muy fuerte para muchas personas, por el sentir que vas avanzando.

-Hay quienes señalan que el arte no tiene fines decorativos. ¿Qué opinas?

Hay dos ramas dentro de la misma industria. Por un lado, existe y siempre existirá el arte tradicional, de precios altos, de exclusividad, de pocas unidades, piezas originales. Pero no es lo único que existe. Un pequeño grupo de personas acceden a ese mundo. Un grupo más grande, que no se ha sentido partícipe de ese mundo, ahora tiene la oportunidad, al no conocer mucho del arte, de tener arte y su casa bonita.

-¿Dirías que a raíz de ese encuentro con el arte a nivel decorativo muchas personas se interesan por profundizar en el arte en sí?

Hay quienes priorizan más la obra que el artista y hay muchos que sí me preguntan por el artista: quieren saber qué estaba pensando al momento de pintar la obra, algunos me piden conversar con el artista. Los dos grandes objetivos que tenemos es dar oportunidades de decoración a las personas y ser una vitrina para los artistas que necesitan hacerse más conocidos.

-¿No pensaste en ser artista?

No tengo el talento, lamentablemente. Además del mundo corporativo, quise ser futbolista; llegué a los 17 años y en ese momento, jugando en un equipo de los grandes del Perú, tomé la decisión de entrar a la universidad. Hice un análisis de hasta dónde podía llegar y me pareció que lo mejor era estudiar.

-¿Estuvo bien o debiste ser futbolista?

Estuvo bien. Hubiese sido un buen futbolista en el fútbol peruano. Pero para eso no me iba a dedicar al fútbol. En ese momento pensé: “si destaco lo suficiente como para jugar en Europa, me quedo”. Pero uno tiene que ser consciente de sus limitaciones.

-¿De qué jugabas?

Defensa.

-¿Y como empresario se tiene que jugar en la defensa, la delantera o el mediocampo?

Debes tener un buen balance. Nivel de agresividad y tomar las precauciones necesarias.

-En realidad, un emprendedor tiene que ser arquero, defensa, volante, delantero, entrenador y aguatero.

(Risas). Voy un año y hago de todo. Pero, al mismo tiempo, con 20 años trabajando, este es el momento que me siento más completo, feliz y entusiasmado cada vez que me despierto.

AUTOFICHA:

- “Soy Gonzalo Álvarez-Calderón Sattui. Mi segundo apellido es de origen italiano, pero yo nací en Lima. Tengo 40 años. Estudié Administración en la Pacífico y luego me fui a estudiar un MBA en el London Business School, fueron de los mejores años de mi vida”.

- “Trabajé cinco años en Molitalia, luego en laboratorios Farmarin, que es de Medifarma; luego en San Miguel Industrias y, finalmente, en Mi Banco. Hoy con Kuelga estamos viendo la expansión a Chile y Colombia. Y eso será como una medición para nosotros”.

- “En base a la experiencia en Chile y Colombia, veremos qué otros países podrían estar en cartera. Por otro lado, esperemos que para 2021 la pandemia desaparezca y empezaremos a viajar al interior del Perú también, porque parte de lo que me interesa es darle vitrina a artistas emergentes”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

21noticias 17-12-2020