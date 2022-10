El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de ley que “establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado”.

La norma apunta a beneficiar a más de 164,000 jóvenes que serían contratados por alrededor de 45,000 empresas del sector privado. El subsidio permitirá la contratación de jóvenes con una remuneración de hasta S/ 1,700 y se otorgará por un máximo de seis meses por cada trabajador contratado.

Este proyecto de ley presentado por el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, permitirá recuperar el empleo formal perdido por efectos de la pandemia del COVID-19, con el fin de promover el incremento de personas adecuadamente empleadas.

Asimismo, la medida permitirá apoyar la labor de las pequeñas y microempresas, considerando que solo podrán contratar las empresas que tengan no más de 100 trabajadores. De igual modo, abrirá oportunidades para que los jóvenes se integren al mundo laboral y ganen experiencia en sus respectivos campos.

La norma también ha sido planteada para promover además la contratación de mujeres, así como impulsar vínculos laborales a plazos indeterminados. Así, el Estado otorgará un porcentaje de subsidio de hasta 55% durante los tres primeros meses a los sueldos de mujeres jóvenes que haya sido contratadas por tiempo indefinido. Este porcentaje se reducirá a 27.5% durante los tres meses siguientes.

Mientras que en el caso de los varones que sean contratados a plazo indefinido el subsidio alcanzará el 45% del total de la remuneración bruta durante los primeros tres meses y de 22,5% durante los tres meses siguientes.

Porcentaje del subsidio otorgado por cada trabajador

Para el caso de la contratación por tiempo determinado o parcial el subsidio estatal para el caso de las mujeres será de 45% durante los primeros tres meses y de 22.5% entre el cuarto y sexto mes. Mientras que, en el caso de los varones, el subsidio será de 35% los primeros tres meses, y de 17.5% los tres meses siguientes.

Las empresas que accedan a este subsidio para la contratación de jóvenes deberán cumplir una serie de requisitos como: tener un RUC activo, no estar vinculado en casos de corrupción y delitos conexos, no estar inhabilitado para contratar con el Estado y no estar sancionado por infracción laboral por el Sistema de Inspección del Trabajo.

Con esta ley, además, se promueve el acceso de la población juvenil a los derechos establecidos en cada régimen laboral formal.

