El rubro de gimnasios sigue paralizado desde hace ocho meses y sin poder reactivarse por no tener autorización del Gobierno. El panorama es tan desolador que el 50% de estos establecimientos quebraron. Así lo señaló Luis Lobato, gerente general de Smart Fit.

Además, hay más de 20 mil puestos de trabajo afectados por el cierre de este sector, que abarca a casi 2 mil centros formales en el país.

“Estamos con consecuencias serias. No solo para los empleados de las empresas que no pueden recibir un sueldo para llevar a sus familias, sino también para más de un millón de peruanos que no pueden entrenar en los gimnasios”, expresó el empresario a Perú21.

Explicó que las pérdidas en este periodo de paralización ascenderían a más de US$ 200 millones. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo para que abran sus puertas lo más pronto posible.

“Los gimnasios no solo son para entretenimiento, también dan una función de ayuda para la salud porque los ejercicios contribuyen a hacerle frente al coronavirus ya que combate la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Tampoco son un foco de infección”, declaró Lobato.

PROTOCOLOS LISTOS

Con respecto al anuncio de Produce, de que en los próximos días se reunirá con los sectores más afectados, Jaime Yzaga, gerente del gimnasio SportLife, sostuvo que hay mucha demora para la reapertura, pese a que los protocolos de bioseguridad están aprobados por los Ministerios de Salud y de la Producción. “El reinicio de las actividades se dará como en otros países, con un aforo del 50%, distanciamiento de 2 metros entre máquinas, control de temperatura, uso de mascarillas, ingresos por turnos y todo bien controlado”, dijo el también extenista.

Se definirá reapertura

Por su parte, José Tenorio, gerente general de la cadena peruana de gimnasios B2 –empresa con seis locales en Lima–, confirmó que en los próximos días habrá conversaciones con representantes del Gobierno para definir una fecha de reapertura.

“Nosotros nos estamos adaptando con los protocolos de otros países, pero dada la realidad peruana pueden cambiar en algunos puntos menores”, precisó el empresario, quien evalúa si abrirá todos sus locales debido a que en pandemia han dejado de facturar S/ 12 millones.

Para Lobato, la fecha de reactivación de los gimnasios se debe dar sí o sí en diciembre, porque la gente se alista para el verano, aunque estima que probablemente suban las mensualidades en algunos gimnasios del país. “Si el aforo será del 50%, vas a tener que aumentar precios para que cubra el costo de operaciones de cada local”, acotó.

Datos

Gimnasios no representan algún riesgo de contagio del COVID-19, según un estudio realizado por la Universidad de Oslo, en Noruega.

La clave es mantener las normas de distancia social, higiene de manos y aparatos, evitar aglomeraciones y tener buena ventilación.

Hace unos días, el Gremio de Gimnasios del Perú publicó carteles pidiendo la reanudación de sus actividades.

VIDEO RECOMENDADO

Profesores de educación física se reinventan y ofrecen sus servicios en espacios públicos