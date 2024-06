La tecnología avanza y Prosegur Security va en línea con ese avance. El director general de la empresa, Gianfranco Maza, cuenta cómo es que están aprovechando esa tecnología y se han logrado posicionar como líderes en el mercado.

¿Cómo les está yendo actualmente?

En el país tenemos instalados tres negocios, Transporte de valores, Prosegur Security y Prosegur Alarms. Vigilancia como tal tiene más de 35 años instalados en el país, pero, como Security, es una respuesta a la evolución del mercado, y que integra vigilancia con tecnología. La estrategia de Prosegur Security es la seguridad híbrida, que tiene que ver con personas, tecnologías y datos, y eso va dentro de un marco SOC (Security Operations Center). El Centro de Operaciones de Seguridad Inteligente (ISOC, por sus siglas en inglés) la hemos remodelado hace un año y medio, y no hay otro así en el país porque es de última tecnología. Hay más de 1,000 empresas de vigilancia y nosotros competimos con cuatro o cinco.

¿Qué tan importante es la tecnología?

Se decidió por este centro de operaciones para que pueda albergar las nuevas tecnologías y los nuevos avances, con inteligencia artificial, big data y demás. ¿Qué es lo que puede hacer? Básicamente de todo. Esta pregunta me lleva a explicar otra cosa. Dentro del mundo de la tecnología están los fabricantes y tienen los distribuidores que compran a los fabricantes y después lo distribuyen en el mercado, y tienes los integradores. Nosotros somos integradores porque tenemos contratos firmados con los principales fabricantes, y trabajamos también con los distribuidores. Tenemos una capacidad de negociación y una potencia de fuego para competir comercialmente con empresas.

¿Esto y qué otros aspectos tienen para competir?

Vigilancia y tecnología eran dos unidades de negocio que teníamos. Tecnología atendía grandes proyectos, únicamente de seguridad electrónica y protección contra incendios, y vigilancia en la parte de física y de resguardo. Aún manejamos esas dos ofertas, pero también una tercera, que es la seguridad híbrida (…). No hay una empresa que ofrezca estas tres soluciones. Nosotros competimos en vigilancia con cuatro empresas. Algunas de ellas pueden trabajar con algunas cámaras o soluciones de tecnología, pero con tecnología muy básica. No están en la capacidad de competir con nosotros en un proyecto de seguridad electrónica o protección contra incendios específicos. Nosotros en vigilancia tenemos una vigilancia más dura. Tenemos casi 3,800 hombres armados. Nuestro equipo de vigilancia no es tanto el hombre que está en una sede social, o atendiendo recepciones, que también lo hacemos como complemento de otros servicios y si nos piden solo eso.

¿En qué unidad de negocio han venido creciendo?

El sector donde más nos hemos desarrollado es el financiero. Ahí somos líderes absolutos a nivel nacional. Tenemos una vertical, que es Industrial y comercio, y otra que es Operaciones extractivas, que engloba hidrocarburos, minería, pesca, entre otros. Son actividades complejas no solo por la lejanía de las operaciones. Tenemos domicilios también, pero no es la gran mayoría del marketshare.

Están trabajando con domicilios y empresas…

Ambos. Resguardamos domicilios que la persona natural puede contratar directamente con nosotros, y también domicilios de los directores y VP, de nuestros clientes. Cuando diseñas el perímetro de seguridad, el cliente te pide los resguardos, choferes, para sus principales ejecutivos. En 2024 vamos a ponerles mucha fuerza a operaciones extractivas porque se están destrabando muchos proyectos interesantes.

¿Hay interés en posicionarse en algún sector donde no están?

Queremos mantener el liderazgo y consolidarnos en el sistema financiero. El sector minero fue un negocio estupendo, creo que ha ralentizado un poco el negocio y complicado también por el esquema de rotación. Las operaciones mineras te dan un expertise, un conocimiento, y una perfeccionalización. Por otro lado, nosotros con el Estado teníamos varios contratos, pero estamos esperando algunos cambios que aparentemente va a haber en la Ley de Contrataciones con el Estado para que sea algo más profesional con la operación, con la realidad. En este momento creo que la norma tiene varias oportunidades de mejoras, y en algún momento deberíamos poder retornar a proporcionar el servicio. Las condiciones en este momento no están dadas del todo.

¿Cuánto podrían crecer en facturación?

La pandemia nos impactó fuerte, y no solo por contagios. Después de la pandemia hemos tenido dos años, y este también, con crecimientos importantes, con crecimientos que nos han vuelto a colocar, posicionar, en niveles prepandémicos; eso nos tiene en una posición no tranquila, pero te da un poco de calma para pensar en temas más estratégicos y comenzar a proyectarte y posicionar otros negocios, y en eso estamos ahora. Hoy estamos en niveles prepandémicos.

