En las últimas horas, celebridades, deportistas y miles de usuarios han compartido un fondo negro en sus redes sociales en “solidaridad” con la comunidad afrodescendiente y para alzar voz de protesta por el asesinato del estadounidense George Floyd tras una brutal e injustificada intervención policial.

Algunos han sido duramente criticados. Esto debido a que hay cibernautas que se sumaron a esta iniciativa sin conocer lo ocurrido con Floyd e incluso se ha repudiado la doble moral de los que se exponen como solidarios en Internet, pero en su vida cotidiana no se molestan en erradicar los comportamientos que normalizan el racismo.

Una situación muy similar ocurrió en Perú. Y no se trata de una famoso, sino de una empresa. Palettas Perú, emprendimiento peruano de paletas heladas, usó su cuenta de Instagram para “unirse” a la cruzada digital. Al parecer, el Community Manager del negocio no se habría informado lo suficiente sobre el caso.

Esto se evidenció en los hashtags que se usaron para la publicación, donde confundieron a George Floyd con el célebre boxeador Floyd Mayweather. “¡Ni un paso atrás! Esta lucha es de todos. #blacklivesmatter #blackouttesday #blackandwhite #floydmayweayher”, escribieron.

Además, Palettas Perú, en su pantalla negra compartida, incluyó una paleta de chocolate asociándolo claramente con el color de piel de la comunidad afrodescendiente.

Cuando te sumas por pose: Conocida heladería peruana es criticada por confundir a George Floyd con Floyd Mayweather.

Minutos después, la publicación recibió numerosas críticas. En respuesta a un usuario, Palettas Perú pidió disculpas por el “error” y señaló que de igual manera no quieren “dejar de lado un mensaje tan importante”.

Finalmente, la empresa decidió cambiar el texto de la publicación y quitó la opción de comentarios para no recibir más reclamos.

¿ES NECESARIO QUE TU MARCA SE INVOLUCRE SIEMPRE CON LA COYUNTURA?

Al respecto, Miguel López, especialista en Marketing Digital, en conversación con Perú21, señaló que es mejor no publicar sobre la coyuntura si lo que vas a compartir “no aporta nada”.

“Siempre que pasan cosas así, por coyuntura, muchas marcas suelen subirse al carro. Algunas lo hacen bien y otras solo hacen por estar. En marketing digital es importante estar y que te vean. Pero es mejor no salir, antes que salir con algo que no aporta nada. Por ahí, el recurso creativo fue asociar la situación con su producto, pero al final de cuentas no salió bien”, aseveró.

“Muchas veces los que manejan las redes son personas que no tienen muchos conocimientos sobre temas en específico. Por la premura, tal vez fue alguien que ni siquiera se tomó la molestia de investigar. No conocen el contexto o trasfondo, solo salen por salir. Se puede no saber sobre algunas cosas, pero siempre hay que investigar sobre lo que vas publicar. Hay una falta de criterio. El recurso no es malo, lo malo fue su aplicación. El criterio es de cada marca o de su CM”, agregó.

López indicó que es preferible guardar silencio ante que alzar la voz en temas de los que no se tiene conocimiento o no se abordaron anteriormente para así evitar ser percibida como “una marca oportunista”.

“No es necesario siempre sumarte a la coyuntura como marca. En este caso en específico, si eres una marca que siempre ha tenido un enfoque social, posiblemente tu publicación será aceptada y respaldada. Sin embargo, si jamás has tocado estos temas, lo que haces es que la gente te perciba como una marca oportunista. Hay que saber elegir bien las palabras. Hay que aportar y no publicar por publicar. Es bueno aprovechar las tendencias y la coyuntura, pero hay que saberlo hacer. Además, hay que considerar y evaluar si, como marca, esa publicación transmite los valores que comunicas siempre.”, concluyó.

