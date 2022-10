La Generación Z, que abarca a los nacidos entre 1997 y 2015, son el grupo de personas que se ha adoptado de manera más rápida y dinámica a la utilización de pagos alternativos como billeteras digitales, eCash, efectivo online, entre otros. Según cifras de Ipsos, el 24% del Perú urbano pertenece a la Generación Z y 2 de cada 5 son bancarizados.

De acuerdo con el estudio “Lost in Transaction” de Paysafe, el 39% de consumidores de 25 años a menos, que pertenecen a la Generación Z, realizan compras online utilizando sistemas de pago alternativos. De la generación millennial (25 a 39 años), solo el 30% usan estos métodos. Mientras que el 24% de la generación X (de 40 a 54 años) y el 16% de los baby boomers (de 55 a 74 años) utilizan pagos alternativos.

“No es sorprendente que los consumidores de la Generación Z utilicen más métodos de pago alternativos que los otros grupos de edad. Esto se debe a que la Generación Z es la más consciente respecto a cómo ha ido evolucionando las pasarelas de pago, además de ser los que mejor se acoplan con la tecnología”, comenta Gustavo Ruiz CEO de eCash para Latam y Head Global de Open Banking de Paysafe.

De acuerdo con el estudio, el 68% de los consumidores de la Generación Z tiene conocimiento y utilizan el efectivo online, método de pago que no requiere utilizar los datos personales del usuario como número de tarjetas de crédito/débito, entre otros.

“Las generaciones más jóvenes no tienen tantas preocupaciones por la seguridad a la hora de probar otras alternativas de pago online, como sí las tienen los consumidores mayores. Esto se debe a que los jóvenes, en particular la Generación Z, son nativos digitales por lo que su confianza en las nuevas tecnologías es plena”, afirma el ejecutivo.

Generación Z.

Adicional a ello, el estudio revela que el 39% de la generación Z paga regularmente en línea con una tarjeta de crédito en comparación con el 49 % de los demás consumidores. Esto se debe a que tienen menos acceso al crédito debido a su edad, además de preocuparse más por evitar las deudas. Caso contrario con las demás generaciones, quienes prefieren pagar con tarjetas de crédito.

Finalmente, el estudio concluye que los consumidores más jóvenes buscan informarse sobre los diferentes métodos de pago, para que de esta forma no se vean obligados a utilizar alguno que no les guste o no se ajuste a sus preferencias. Es por eso que, para atraer a este segmento de consumidores, que cada día se vuelve más importante, es imprescindible ofrecer una variedad de alternativas de métodos de pagos.

VIDEO RECOMENDADO

EXMINISTRO DE PEDRO CASTILLO se llevó a SENMACHE A LA CENSURA Dimitri Senmache se convierte en el quinto exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo. Además, informe que acusa a Castillo listo para ser debatido en el pleno. También, deslizamientos causan pánico en Áncash Y, ataques rusos dejan veintena de muertos.