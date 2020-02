Diariamente realizamos pequeños gastos, muchos de ellos necesarios y otras no tanto. Cosas como una gaseosa o una galleta de media mañana, taxis para no llegar tarde a algún lugar, entre otros. Son gastos que comúnmente llamamos ‘gustos’ y que a veces si no se presta la atención necesaria no puede causar más de un problema.

A esos gastos de le conoce como ‘gastos hormiga’ y son pequeñas sumas de dinero que generalmente no les prestamos ninguna atención y pasan prácticamente desapercibidos. No obstante, los ‘gastos hormiga’ pueden tener un efecto muy perjudicial en nuestro presupuesto, destruyen nuestra capacidad de ahorro e incluso llevarnos al endeudamiento innecesario.

Asimismo los ‘gastos hormiga’ no solo afecta la economía personal, sino que se ha llegado a perjudicar a las empresas. Esto a partir de pequeñas compras de artículos que si se hace más frecuente puede generar grandes pérdidas para la organización.

Sin embargo, no todo está perdido si estos tipos de gastos se evitan se pueden convertir en más beneficios para la persona y/o empresa. Pero ¿cómo te puedes dar cuenta cuáles son estos gastos y cómo puedes evitarlos? Todos los detalles a continuación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GASTOS HORMIGA

Son pequeñas sumas de dinero que a primera vista nos parecen irrelevantes.

Se repiten constantemente: diariamente o mensualmente.

No los contabilizamos por lo que suelen pasar desapercibidos.

Son gastos perfectamente evitables o sustituibles por alternativas más económicas.

Al sumar estos gastos hormiga, se obtiene una suma de dinero que puede ser considerable.

CÓMO IDENTIFICAR LOS GASTOS HORMIGA

Para poder enfrentar a los ‘gastos hormiga’, primero es importante identificarlos. Registra cada una de las pequeñas compras que haces en el día.

Una vez identificados, sumamos todos los gastos y calculamos cuánto gastamos al mes. Así por ejemplo, si compras diariamente un paquete de galletas de S/ 1.00, el precio parece irrelevante, pero mensualmente equivale a 30 soles. ¿Qué utilidad le podrías dar a este dinero? Pues podría ayudarte a pagar alguna otra deuda importante. Es así que identificas este tipo de gastos.

CONSEJOS PARA EVITAR LOS GASTOS HORMIGA

Consume inteligentemente. Es decir, compra lo mejor al mejor precio, compra solo lo necesario, planifica tus compras sin desviarse de esa lista.

Empieza a ahorrar cuando te das cuenta que realizas gastos hormiga.

En el caso de una empresa, ten en cuenta, que este dinero se puede invertir en otras cosas que propicien más dinero para la empresa.

Hay gastos que se pueden evitar, evítalos.

Registra en una libreta cuando se están realizando, todas las veces que se haga.

Conserva los billetes grandes para evitar caer en la tentación de pequeños gastos.

La tarjeta de crédito se debe evitar en la medida de lo posible.

Compra al por mayor, pues suponen un ahorro.