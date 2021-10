Por Melissa Rodríguez Enciso

A pocas semanas del inicio de la campaña navideña, el emporio más importante del país sigue sin reanudar sus actividades comerciales al 100%. Así lo advierte Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

De las casi 40 mil unidades empresariales que tenía Gamarra antes de la pandemia, solo la mitad ha reiniciado actividades. “En cantidad de locales estamos apenas al 40% y el resto no está abriendo de la mano con las empresas”, aseguró.

Saldaña explicó que hay factores importantes que hacen que la reactivación en el emporio sea más lenta. “El año pasado fue muy duro y este 2021 hemos tenido el reto de empezar de cero. Nuestras pérdidas superan el 50% de lo que teníamos antes de la pandemia y bordean los S/ 4,000 millones”, anotó Saldaña.

Propiedades

La representante empresarial de La Victoria aseguró que han hecho a las autoridades cuatro propuestas que consideran prioritarias para la reactivación económica de Gamarra.

En primer lugar figura la imposición de salvaguardias a las prendas importadas, sobre todo las que vienen de Asia. “Esta medida demostraría una real voluntad del Ejecutivo por sostener nuestro sector. Esto no es solo una promesa de campaña, sino es el compromiso de los ministros de Economía, de Comercio Exterior, y del saliente titular de la Producción, volveremos a conversar con ellos e imaginamos que van en la misma línea del Gobierno”.

En segundo lugar, han planteado una propuesta de reactivación que implica fuentes de financiamiento para la micro y pequeña empresa con tasas como las de Reactiva y préstamos para ese otro 50% que no ha podido reiniciar actividades por no contar con capital de trabajo.

El comercio informal es el tercer punto más importante y es que ha invadido los ingresos y salidas al emporio. “No solo hay mafia, hay contagios, no hay distanciamiento social, no se está cuidando la salud de las personas y es una competencia desleal para la empresa formal”.

El último punto que tratan es el tema de aforo y es que han juntado al sector productivo con el sector comercial. “No solo comercializamos, nosotros producimos y no pueden medirnos igual. Nuestros talleres no pueden abrir porque el aforo no es rentable”. Por ellos, proponen un aforo diferenciado con los talleres, que están al 30%, y son quienes están tardando más en reiniciar actividades.

La campaña

Para Saldaña, no se pueden comparar cifras con el año pasado, pero están midiendo los niveles prepandemia y esperan una recuperación a inicios del próximo año.

“Desde el mes de abril hemos iniciado un proceso de reactivación con 35% de locales y así llegamos a octubre con 50%. Esperamos que la campaña de fin de año nos permita superar al menos el 70%”, afirmó.

Créditos

Por su parte, Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, indica que la incertidumbre política que arrastra la economía estaría frenando las expectativas de colocaciones de créditos para las mypes.

No obstante, Ruiz Caro aclara que “la microeconomía sigue adelante y calculo que la campaña por Navidad puede ser como el 80% a 90% respecto del 2019 y, quizás, como sucedió en el 2020, se queden cortos de stock, pero nadie quiere arriesgar mucho”.

Además, afirma, la incertidumbre no se refleja aún en el encarecimiento en el financiamiento, “pero sí en el tipo de cambio porque la campaña navideña tiene mucho componente importado”.

Tenga en cuenta

-El 60% de los locales en Gamarra se encuentra cerrado. Empresarios del emporio alquilan locales con hasta seis meses de gracia.

-Susana Saldaña consideró que si mejoran las condiciones externas, podrían volver a niveles prepandemia en el primer trimestre de 2022.