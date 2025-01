Gallagher: “Hay espacio para crecer en seguros”

Los ataques cibernéticos están impulsando la demanda de seguros de ciberseguridad. Francisco Rodríguez Larraín, gerente general de Gallagher Corredor de Seguros, explica cómo está el mercado.

¿Cómo le va al mercado de seguros?

Yo te diría que en el segmento empresarial corporativo, la penetración de seguros es relativamente alta. Con la aparición de ciertos riesgos emergentes, hemos identificado una creciente demanda por este tipo de productos, incluso de corporaciones que antes no los consideraban. Lo otro es que con el destrabe de proyectos, el mercado de seguros alineado al desarrollo de obras comienza a desarrollarse. Nosotros hemos estado en la construcción y ahora entrado a la operación del puerto de Chancay. Te diría que se ven mejores perspectivas hacia adelante.

¿Cómo ha venido creciendo la demanda de seguros de ciberseguridad?

El interés ha crecido mucho. Hoy día es un tema que le preocupa a todos. Vemos que los ataques pasan incluso en entidades financieras muy reputadas, ahora nadie está libre. Hay una sofisticación mayor del tipo de ataque que existe. Tampoco cualquiera puede comprar una cobertura para este riesgo. En la actualidad, muchas empresas están en una etapa de preparación de estándares que les permita tomar esta cobertura.

¿Cuál es el crecimiento del mercado de seguros para personas?

La demanda ha permanecido estable. Perú todavía es un país que tiene mucho espacio para crecer en seguros.

Hay una propuesta para eliminar el seguro de desgravamen, ¿qué opina?

Este seguro atiende una necesidad. Si no existiera, la percepción de riesgo sería mayor y entonces el banco puede cobrar una tasa mayor. A la larga este seguro no es malo, si no existiera, en casos como la pandemia, las entidades financieras habrían quedado descubiertas.

