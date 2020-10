Cuando una persona decide emprender un negocio, no solo está poniendo todos sus sueños en él sino probablemente gran parte de su propio capital. Sin embargo, ¿qué sucede cuando después de un tiempo en el mercado, este emprendimiento pierde liquidez?, ¿cuáles son las estrategias y herramientas que un emprendedor debe conocer para mantener a flote su negocio?

César Quijandría, Jefe de la sede Lima Norte de Ft Capital, empresa pionera especializada en factoring y leasing tecnológico, brinda algunos detalles sobre el tema.

“Antes de solicitar liquidez, es recomendable saber por qué hemos llegado a la situación de necesitarla, saber si es un hecho puntual o si se viene arrastrando en el tiempo. Entender esto es primordial para optimizar nuestras finanzas y ordenar nuestro propio negocio. Afortunadamente hoy existen diversas formas de obtener liquidez y también de mejorarla por lo cual no debería suponer algo complicado”.

En ese sentido, el ejecutivo indica las siguientes alternativas:

Utiliza herramientas como el factoring: Es una opción de financiación recomendable para las empresas que requieran liquidez rápidamente, ya que puedes recibir el pago de tus facturas de manera inmediata y así evitar esperar hasta 120 días o más.

Construye un presupuesto de tesorería: A través de un presupuesto de tesorería, las MYPES o emprendimientos podrán llevar un correcto control sobre cómo y cuándo hay que pagar y/o cobrar. Según el ejecutivo, dicha herramienta “nos estaría dando los flujos de caja, es decir, de dónde vamos a ganar el dinero o de dónde lo vamos a cobrar, así como los importes que manejaremos y los distintos plazos de cobro y pago que tendremos. Con ello llevaremos cuentas más ordenadas y sabremos exactamente cuáles son nuestros principales activos en el negocio”.

Gestiona adecuadamente tus clientes y ventas: De acuerdo con el especialista, es recomendable “captar clientes que aporten liquidez inmediata o a corto plazo a la caja de tu emprendimiento. Así, puede ser más conveniente vender a un cliente que te pague al contado con un margen menor de ganancia que a otro con mayor margen de ganancia pero cuyo pago será en un plazo mayor de tiempo. Eso no es conveniente pues lo estarías financiando y podrías tener problemas de liquidez en el corto plazo”.

Gestiona tu stock eficientemente: Si tu empresa depende mucho del stock, una gestión ineficiente puede generarte falta de liquidez. Tener muchos productos a la espera de venderlos, significa dinero que has tenido que desembolsar y que no sabes cuándo vas a recuperar. La acumulación de stock incluso puede convertirse en pérdidas debido a taras, fluctuaciones monetarias, obsolescencia, etc. Es por ello que el especialista recomienda una rápida rotación del stock a través de pedidos bajo demanda. “Esto nos permitirá tener el stock al mínimo, con lo que los costos serán menores y aumentará tu liquidez” afirma.

Controla los gastos fijos y evita los superfluos: Bajar los gastos impacta directamente en la rentabilidad. Es por ello que el ejecutivo indica como elemento imprescindible revisar continuamente gastos como la publicidad, los insumos, los gastos de oficina, entre otros. “Incluso es importante tener en cuenta dentro de estos gastos a los muebles e inmuebles. Si no los usas, solo generan gastos, entonces debes pensar detenidamente en lo que podrías hacer con ellos para evitar generar un mayor desgaste a tus bolsillos”.

Negocia con clientes y proveedores: De acuerdo con el experto, otra estrategia efectiva es la negociación. Es por ello que recomienda intentar negociar con los clientes habituales los periodos de pago, ofrecerles descuentos si paga al contado o en un periodo de tiempo corto. Por el lado de los proveedores, afirma que la clave para obtener liquidez es ser un buen pagador: “No es recomendable quedarse sólo en los plazos de pago, para conseguir más liquidez es importante renegociar también las condiciones de compra y precios ya que son importantes a la hora de conseguirla”.

¿Cuál es la estrategia más recomendable?

Consultado sobre cuál es la estrategia más recomendable para obtener liquidez, el especialista manifiesta: “Por la inmediatez que implica, una herramienta como el factoring sería la más recomendada en los casos en los cuales las MYPES o emprendimientos requieren de capital inmediato, toda vez que la gestión de stock o ventas o la negociación con clientes o proveedores puede suponer una mayor inversión de tiempo y los procesos pueden alargarse. Contar con la liquidez suficiente permite a las empresas costear el proceso productivo y mantener su operación, por lo tanto, es de vital importancia mantenerla de manera óptima”.

