La pandemia de coronavirus que sufrió, y aún sufre, el mundo entero ha dejado sus marcas en muchos sectores, especialmente los relacionados a la economía. Por ello, en medio de tiempos difíciles, las personas han recurrido a la innovación y al emprendimiento para enfrentar del azote de la COVID-19 al mundo laboral.

Sin embargo, para aplicar estos fundamentales conceptos a nuestra vida laboral, tenemos que determinar concretamente el significado de estas palabras. Para ello, nos ayuda Francisco Marcelo, especialista en tema de innovación y emprendimientos, administrador graduado de la Universidad del Pacífico y Gerente General de Themma Perú.

“Ser emprendedor es arriesgar a convertir las ideas en acciones que llevan a su realización. Para mi el emprendimiento es más una actitud que una actividad. La actitud de llevar a cabo tus ideas, sueños o cualquier pensamiento que quieras volver realidad”, indica Marcelo respecto a lo que significa ser un emprendedor.

Sin embargo, no tenemos que dejar de lado el tema de la innovación, que en palabras del especialista, no es lo mismo que emprender: “Innovar es encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, para innovar se debe emprender la idea planteada ya que no se puede innovar sin generar el cambio, y el cambio requiere acción”, asegura.

"El emprendimiento no es pasivo, es activo, una actitud. Por lo que no está implícito en las personas, implica determinación, acción, experiencia y aprendizaje", señala Francisco Marcelo.

Por otra parte, la pandemia ha hecho que muchas ideas surjan para dar solución a una lista de varias problemáticas que presentó, por ejemplo, el tema de la cuarentena, algo que en parte ha impulsado muchas tecnologías y negocios.

“El mayor uso de los canales digitales hace que haya oportunidad para muchos se animen a emprender. La simplificación de los canales de ventas digitales, sumado a la gran penetración existente en el país en las redes sociales, crea una gran oportunidad para negocios que nacen en este espacio. Esto no sólo no se va a detener, sino que estimamos que se incrementará considerablemente el 2022, tanto en personas como en empresas”, nos asegura Marcelo.

Innovación y emprendimiento: lo que fue en 2021 y lo que será en 2022

Según el especialista, el año 2021 fue muy duro para el país, debido a la pandemia y a la incertidumbre política que se ha alargado hasta este año. Sin embargo, los empredimientos más resistentes se han visto fortalecidos, potenciando sus capacidades o cambiando el tipo de negocio. ¿Pero, qué nos espera en 2022?

“Mucho crecimiento, los emprendedores no sólo quieren desarrollarse por su cuenta, quieren integrarse con las empresas ya existentes y demostrar cada vez más su valía. Estimamos que las empresas se conviertan en grandes agentes de innovación y emprendimiento a través del desarrollo de eventos o acciones para convocar a emprendedores e innovadores con el fin de co-crear proyectos”, asegura Marcelo.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía realiza diligencia en casa de Sarratea. Declara Sandro Astudillo, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez.