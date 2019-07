Francisco Ísmodes sobre Tía María : "No existe un documento llamado licencia social"

La autorización para ejecutar Tía María ha enardecido los ánimos del gobierno arequipeño y se ha convocado un paro que iniciará mañana, en reclamo de que se paralice el proyecto minero hasta obtener la licencia social. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, dijo que dicha licencia "no existe".



"No existe un documento llamado licencia social. Sí existe un proceso para crear consensos sociales y que la mayoría de la población lo acompañe y se suscriben acuerdos", indicó Ísmodes, en entrevista con Canal N.

Southern Peru Copper, la compañía a cargo de la mina de cobre, se comprometió a no iniciar la construcción de Tía María hasta alcanzar un consenso con las comunidades aledañas. "Ya no se necesita una autorización especial para Southern porque el permiso ya está", apuntó el ministro.

"Otorgar la licencia no era lo más relevante, sino instalar la mesa de diálogo. No podemos decirle no al desarrollo de nuestro país, aprovechamiento de nuestros recursos naturales o reducción de la pobreza", añadió.

Oleoducto Norperuano

Al otro extremo del país, el área hidrocarburífera sufre por los constantes sabotajes a las tuberías del Oleoducto Norperuano, que han originado más de US$1,000 millones en pérdidas, además del daño ambiental por el derrame de crudo.

Ísmodes acusa que, en los últimos años, hubo una responsabilidad compartida por parte de Petroperú, por no brindar un mantenimiento adecuado al ducto, y de la población, al dañar la tubería.

El ministró dijo que la clave está en trabajar en la solución de las brechas sociales de las comunidades ubicadas cerca al oleoducto, que viven en condiciones precarias.

Por otro lado, se mostró en contra de que el Ejército vigile las tuberías. "Eso no resolvería la problemática que tenemos actualmente. Primero ser deben mejorar las condiciones de operatividad del Oleoducto", puntualizó.