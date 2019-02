Ford anuncia que abandonará el negocio de camiones en América del Sur

La compañía estadounidense Ford anunció este martes que dejará de producir y vender camionetas pesadas en América del Sur, lo que supondrá el cese de la producción en la planta de montaje que la empresa tiene en la localidad de Sao Bernardo do Campo, en Brasil .

El cese de la producción ocurrirá este mismo año, informó en un comunicado el fabricante, que dejará de comercializar los modelos Cargo, F-4000 y F-350, junto con el turismo Fiesta, una vez que se acaben los inventarios existentes.

Ford explicó que la decisión es fruto de la reestructuración global de la compañía y que se produce tras meses de búsqueda de alternativas "incluidas posibles alianzas y la venta de la operación".

La empresa añadió que las operaciones "habrían necesitado significantes inversiones de capital para cumplir las necesidades de mercado y aumentar los costes reguladores sin un camino viable a la rentabilidad".

La decisión supondrá un cargo de US$ 460 millones, que incluyen unos US$ 100 millones, por "amortización y depreciación acelerada"; los restantes US$ 360 millones serán pagos a empleados, concesionarios y proveedores.

"Sabemos que esta acción tendrá un gran impacto en nuestros empleados en Sao Bernardo y trabajaremos de forma estrecha con los interesados clave sobre las próximas medidas", afirmó en la nota el presidente de Ford Suramérica, Lyle Watters.

Watters agregó que "Ford está comprometida en la región suramericana con la edificación de una empresa sostenible y rentable con una oferta revitalizada de productos, una excelente experiencia para los clientes y un modelo de negocio más ajustado y ágil".

El cese de la producción en Sao Bernardo do Campo y el fin de la venta de camionetas pesadas en Suramérica se suma a otras medidas adoptadas en los últimos meses por el fabricante para intentar volver a la rentabilidad en la región.

Ford ya había anunciado previamente una reducción de los costes salariales en la región de más de un 20 % y el cese de la producción del modelo Focus en Argentina.

Fuente: EFE

