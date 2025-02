Financiera Efectiva: Operamos más con mentalidad de fintech

Financiera Efectiva, la entidad perteneciente al Grupo EFE, logró recientemente alcanzar una cartera de créditos de S/1,300 millones, tres veces de lo que tenían hace ocho años, además de coronarse como la entidad del segmento de consumo más rentable (con un ROE de 17.12%) ¿Cómo es que Efectiva lo logró? Juan Carlos Del Alcázar, gerente general de la financiera brinda los detalles.

Hay competidores suyos que salieron del negocio tras la pandemia o redujeron su cartera. Incluso, varios siguen en proceso de recuperación, ¿cuál fue la receta?

Este 2025 vamos a cumplir 25 años. Si me preguntas sobre la receta diría que tiene que ver con nuestra ruta de transformación. Efectiva era una financiera bastante tradicional enfocada en préstamos. En 2017 me dieron el honor de entrar como gerente comercial para desarrollar un plan de trabajo que nos permita triplicar las utilidades. También, convertir la compañía en una empresa great place to work, tener un indicador de servicio NPS de 65% y renovar toda la plataforma tecnológica de la compañía.

¿Cuál fue la estrategia?

En 2017 empezamos con una inversión muy fuerte en Big data. Dado que necesitamos software y hardware, adquirimos un servidor especializado en analítica de IBM con una inversión cercana al millón de dólares. Gracias a esa inversión es que hoy contamos con 21 modelos de riesgo que tienen tecnología de punta y nos permiten discriminar los buenos de los malos clientes. Cada mes precalificamos entre 45% y 50% de las personas que están en el Reporte Consolidado Crediticio de la SBS. En cualquiera de nuestras tiendas, uno de cada dos va a tener un crédito esperándolo.

¿Qué otras herramientas emplearon?

En el año 2018 fuimos pioneros en la implementación de inteligencia artificial. Lanzamos nuestro asistente virtual, María. Así, si una persona quería saber si tenía un crédito precalificado con nosotros, solo debía interactuar con María. Desde ese año también georreferenciamos el 80% de nuestros clientes. En 2019, renovamos el servidor de analítica con una inversión similar y también lanzamos una serie de RPA (automatización robótica de procesos), que nos permitieron en la pandemia hacer la transformación del negocio con mucha velocidad.

¿Cómo afrontaron la pandemia?

Teníamos planificado en junio del 2020 cambiar toda la tecnología de la compañía. Pospusimos ese proyecto y nos enfocamos en la emergencia. Así que desarrollamos nuestro crédito en cuotas a través del ecommerce de EFE y La Curacao, en 60 días.

Luego agregamos canales digitales de pago en medio de la pandemia. También, fuimos los primeros en reactivarnos. En julio del 2020, nuestra compañía ya estaba al 80% del nivel de actividad, mientras que muchas entidades todavía estaban haciendo pilotos para ver cómo se adaptaban.

¿Qué pasó luego?

Cuando se reactivó la economía no solo estábamos colocando préstamos, sino que ya estábamos recaudando, porque el cliente estaba pagando. En octubre de 2021 renovamos toda la plataforma tecnológica, implementamos un ‘core’ total y tanto el front como el motor de decisiones lo implementamos con IBM. En 2022, decidimos que todos los productos de pasivo y transaccionales iban a ser 100% digitales. Y eso fue lo que le lanzamos en enero de 2023. Relanzamos María y le dimos forma a lo que hoy día es nuestra Billetera Efectiva Visa.

¿Cómo llegaron a esas decisiones?

Operamos más con una mentalidad de fintech que de financiera o de un banco tradicional. Además, uno de los grandes diferenciales de nuestra compañía es que tenemos un management muy sólido. Tenemos a las mejores personas. Tenemos un management que suma 150 años de experiencia en banca y tenemos un directorio muy profesional con directores independientes. Los dueños de la empresa son peruanos muy comprometidos con el país.

¿Qué tal es la coordinación con las tiendas del grupo?

Tenemos un CEO corporativo que está gestionando La Curacao, EFE, Motocorp y Juntoz, que es el marketplace del Grupo, y Financiera Efectiva. Hay una rápida comunicación entre la gerencia y los accionistas y tomamos decisiones muy rápidas. Tenemos un muy buen gobierno corporativo. Además, como varios de nosotros viene con experiencia en banca internacional, los estándares que tenemos de gobierno corporativos son los mismos que cuando gestionábamos bancos internacionales en Perú.

¿Cómo se han beneficiado sus clientes?

Hemos construido la escalera del progreso para nuestros clientes. Tenemos desde un crédito para la adquisición de electrodomésticos para alguien que está en un segmento D, hasta un crédito Mivivienda cuando esta persona crece hacia un segmento C o B. Y coronando toda esta estrategia está nuestra billetera efectiva, que les está dando nuevos servicios y productos. Hoy la billetera ofrece la apertura de cuentas de ahorro, tarjeta de débito, yapear y plinear, pagar tu tarjeta de débito, pagar servicios y pronto vamos a tener remesas y tipo de cambio. Ya tenemos Google, y Apple Pay llega a fines de este trimestre.

¿Cómo fue evolucionando la cartera de créditos?

En 2016 teníamos una cartera de S/438 millones y, hoy día, con mucho orgullo podemos decir que hemos multiplicado por tres la cartera de la compañía (S/1,300 millones). Empresas como la nuestra se parecen más a una fintech porque tiene una estrategia multisegmento, pero de nicho. Por otro lado, debido a que era un poco difícil fondear la operación, nosotros ingresamos al mercado de capitales desde el 2012. A la fecha, hemos realizado emisiones de instrumentos de deuda y bonos, que nos ha permitido levantar cerca de S/680 millones.

Tras la pandemia el segmento de consumo quedó muy golpeado, ¿cómo la pasaron ustedes?

Si bien atendemos a la base de la pirámide, nosotros damos créditos de consumo y no tarjetas de crédito. Otro componente que nos hace diferentes es la especialización que tenemos. Hemos otorgado 5 millones de créditos en 25 años y hemos atendido a 2.5 millones de personas. Todo eso lo hemos transformado en modelos de riesgo para discernir a los clientes buenos de los malos.

¿A cuánto llega el crédito promedio que brindan?

Nosotros operamos con un ticket muy pequeño. El 70% de nuestros desembolsos son de créditos inferiores a S/3,000. Nos hemos especializado para operar con tickets muy pequeños con un alto nivel de eficiencia soportado en la inversión que hemos realizado. Otro pilar de nuestra estrategia es la sinergia con los retailers del grupo. Nosotros hacemos estrategias conjuntas con EFE, la Curacao y Motocorp. Por ejemplo, cuando en Financiera Efectiva tenemos problemas en la cobranza, como lo tuvimos en los primeros seis meses de 2024 y en la pandemia, no solo salimos a cobrar con nuestros 400 cobradores de campo, sino que le sumamos a la causa 1,500 vendedores de nuestro retail.

¿También captan depósitos?

Decía que somos una fintech que tiene una estrategia de negocios multisegmento. En el segmento A tenemos una banca preferente, en la que tenemos cerca de 3,000 clientes que nos fondean el 50% de la operación con depósitos a plazo fijo. Luego hemos lanzado el depósito a plazo digital y los ahorros digitales y nuestro alcance ya no es solo el segmento A, ahora vamos a un segmento A, B y C. Gracias a la estrategia, la parte digital, representa más o menos el 30% del fondeo de la compañía. Y luego viene nuestra billetera Efectiva para la parte transaccional.3

¿Qué se viene en la billetera?

Este año vamos a empezar a enfocarnos en la estrategia de transaccionalidad de nuestra billetera. El 2024 nos concentramos en que esta se convierta en una palanca de captación y lo logramos con creces.

También, por el lado de los créditos atendemos a los segmentos C, D y E mediante modelos adaptativos de riesgo, que están constantemente cambiando. Además, tenemos los canales del grupo y hemos sumado alianzas.

¿Con quiénes se han aliado?

Una alianza son negocios que no pertenecen al grupo y que venden productos de tecnología o mejoramiento del hogar. A través de estos ofrecemos líneas de financiamiento a los clientes. Estas alianzas nos han permitido que, al cierre de diciembre de 2024, tengamos 500 puntos en el ámbito nacional y este año esperamos llegar a 1,000 puntos de atención en todo el país.



