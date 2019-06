Fibra Prime colocó más de US$21 millones antes de lanzar la oferta pública

Fibra Prime, primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) en el mercado de capitales, anunció que la primera etapa de su segunda colocación (US$26.45MM) superó los US$ 21 millones, los mismos que fueron colocados a través de la suscripción preferente de certificados de participación.

A la fecha, se ha iniciado la segunda etapa de la colocación mediante la oferta pública, la cual estará vigente hasta el 25 de junio del presente año, es decir, están disponibles US$ 4,72MM aproximados para que inversionistas, ya sean personas naturales o institucionales, puedan invertir en este novedoso vehículo de inversión inmobiliaria.

“En esta segunda colocación, de los más de USD$ 26.45 millones que estimamos levantar, ya hemos alcanzado el 82%. Estamos gratamente sorprendidos por las cifras obtenidas durante esta primera etapa de suscripción preferente, agradecemos el interés de todos nuestros inversionistas y recordamos que aún hay más de US$ 4 millones a disposición. Queremos democratizar este instrumento y que todos aquellos que estén interesados en invertir en bienes inmuebles tengan la oportunidad de hacerlo a través de la Fibras, logrando una rentabilidad anual en forma de dividendos trimestrales, con un retorno esperado de 7% anual y con una inversión estable en el tiempo.”- señaló Ignacio Mariátegui, Gerente General de Fibra Prime.

Esta colocación forma parte de un programa de US$ 500 millones aprobados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el cual se seguirá ejecutando en los próximos tres años. Este 2019, se espera colocar hasta US$ 100 millones en certificados de participación. El Fibra tiene un plazo de realización indefinido y el precio de los Certificados de Participación para esta emisión tiene un valor de US$ 10,07 cada uno.

Actualmente Fibra Prime cuenta con 3 activos, entre hoteles, locales comerciales y logísticos-industriales, en esta etapa Fibra Prime adquirirá dos edificios de oficinas uno ubicado en San Isidro Financiero y el otro en el Centro de Lima; así como un centro comercial muy concurrido en el centro histórico de Lima. Los contratos para adquirir estos activos se encuentran oficialmente firmados.

Fibra Prime, creado y constituido por Administradora Prime S.A. (APSA), es el primer FIBRA del país y cuenta con el respaldo en la estructuración, servicios fiduciarios y de intermediación bursátil del BBVA Banco Continental, Continental Sociedad Titulizadora, Continental Sociedad Agente de Bolsa, respectivamente y cuenta con clasificación de riesgo por parte de Class y Equilibrium.