El Perú ya tiene proveedor de urea. Se trata de la empresa brasileña MF Fertilizantes, la cual ganó la segunda convocatoria internacional que realizó Agro Rural, luego de que el concurso anterior quedara desierto. Esto permitirá que el país reciba su primer lote de fertilizantes a mediados de julio.

El Programa de Desarrollo Agrario y Rural (Agro Rural) anunció ayer a la empresa brasileña como ganadora, lo que implicará que sea la encargada de proveer 73,529 toneladas de urea por S/348 millones.

La compañía fue elegida por el comité evaluador después de que este analizara un total de 79 propuestas de intención de venta. Estas provinieron de empresas de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá y Paraguay, a nivel de América.

También hubo postores de Asia, Europa y Oceanía como Australia, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Irán, Portugal, República Checa, Rusia, Singapur y Suiza.

El primer lote, de 40,000 toneladas, ingresará al país dentro de los próximos 35 días, plazo que se le ha dado a MF Fertilizantes para que ingrese el primer envío de urea al país.

La segunda entrega, que consistirá en 33,529 toneladas, deberá llegar al país en un plazo de 40 días después de recibir la carta de crédito.

EVALUAR LA DEMANDA

Antes de que se conociera el nombre de la empresa proveedora, este diario conversó con expertos sobre la materia respecto de la lentitud del Gobierno en la compra del abono.

El profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), Daniel de la Torre Ugarte, explicó que la buena pro para la referida compra no será suficiente porque hasta el momento no se ha realizado una evaluación completa de cuánto fertilizante se necesita y cuáles son los grupos prioritarios, es decir los cultivos a los cuales se atenderá primero.

“Lo mejor que podrían hacer es buscar la información necesaria a través de las asociaciones de productores, técnicos del Estado, la academia, los ministerios”, explicó Ugarte, quien es economista y tiene un doctorado en Economía Agrícola.

A pesar de que calificó como “decisión positiva” que se lleve a cabo la buena pro, precisó que esto no solucionará el real problema.

El director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), Gabriel Amaro, sostuvo que de ser necesario debería considerarse mecanismos más rápidos como “la compra de gobierno a gobierno”.

Asimismo, manifestó que si no se toman acciones para acelerar las adquisiciones se puede generar “una crisis social” y esto llevará a que se vean afectados los recursos de los agricultores y se romperán las cadenas de pago.

Datos:

-Más de dos millones de familias se dedican a la agricultura actualmente, según estimaciones del Cepes.

-El área cultivada a nivel nacional supera los 4 millones de hectáreas.

-Hace más de dos meses el Gobierno anunció que impulsaría la extracción de guano para atender la escasez, pero ello solo iba a cubrir el 2.5% de hectáreas.