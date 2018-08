Un nuevo escenario de crisis política debido al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso puede afectar la inversión privada y frenar el crecimiento de la actividad económica, advirtió hoy el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero.

Ferrero consideró que la situación política del país no llega a estabilizarse. "Después de la renuncia de PPK pensamos que el tema político iba a estar estable pero el escenario de las últimas semanas ha agudizado la posibilidad de inestabilidad política, lo que obviamente perjudica la inversión privada y las perspectivas de desarrollo del país", sostuvo.

Ferrero cuestionó la posición de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, luego que el presidente Martín Vizcarra anunció un referéndum para una reforma judicial y política tras el destape de audios que revelaron presuntos actos de corrupción.

"Estamos en un contexto en que no cabe seguir confrontando cuando tienes un gobierno que le falta tres años. Ya has tenido dos años muy convulsionado [por el factor político] desde que comenzó PPK. Hay que poner una pausa a esa situación para dar estabilidad a la inversión privada y los agentes económicos", dijo Ferrero.

En opinión de Ferrero, la reforma judicial y política es impostergable. "El tema va a ser bien recibido por la población", anotó.

Dijo que nuevamente nuevamente se está creando un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas en el país porque "no saben qué va a pasar con el Poder Judicial, no hay estabilidad jurídica y no hay estabilidad política".

Crecimiento y el MEF

El ex ministro de Comercio Exterior dijo que el entorno internacional es favorable para el crecimiento de la economía peruana, y que esta puede alcanzar una expansión de hasta 6.5%.

"Perú tiene una proyección de crecimiento de 4%. Pero en una coyuntura como la actual donde tenemos a los metales con un buen precio y donde hay buenas exportaciones podríamos llegar a 6% o 6.5%. Y la consecuencia de no llegar a esa cifra es porque estamos convulsionados políticamente", subrayó.

De otro lado, Ferrero consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido el más golpeado por la crisis política.

"Hay un ministerio que históricamente cambia poco en todos los gobiernos para dar estabilidad a la economía. Ese el MEF. Sin embargo, en este caso ya hemos tenido cinco ministros de Economía [...] Esto también genera estabilidad en los agentes económicos", apuntó.

"Por eso se percibe que el MEF ha perdido fuerza. La crisis política ha generado una debilidad política al MEF que nunca ha tenido", acotó.