Fernando Barrios: “El Estado se ha desplomado”

Confiesa ser un motero apasionado que, en una Ducati multistrada, recorre las carreteras del país y el extranjero con un grupo pequeño de amigos, leal a las aventuras de alta velocidad. Fernando Barrios creció en una casa en la cual veía a dos personas “con absoluto compromiso para hacer cosas”. Su madre, una reconocida maestra, premiada dos veces con el máximo reconocimiento honorífico del Estado, y su padre, un ingeniero apasionado de la electrificación rural cuando solo 30% de los peruanos tenían luz las 24 horas del día. “La luz entonces era el Internet de hoy y haber bebido eso quizá me intuyó el concepto de hacer algo que tenga impacto social. Sonará huachafo, pero es la verdad” dice Barrios. Así, aunque podía estudiar en Lima, lo hizo en Huancayo donde fue paralelamente agente de IPAE vendiendo cursos y emprendedor, con una academia de computación, que sería el negocio del futuro.

“Estudié ingeniería eléctrica y mientras tanto tuve ese centro de cómputo y los cursos de IPAE donde conocía a expositores y me iba formando en el mundo de los negocios. Fui dirigente gremial y estudiantil y creo que esa mezcla de lo público con lo privado me llevó a ser luego alcalde de Huancayo y conocer la actividad pública. Fui después presidente del seguro social y ministro”. Tras seguir estudios en gestión pública y un doctorado en administración, confiesa que ha pasado también los avatares y lo duro de la política, “porque la política tiene consecuencias” y por eso, dice con humor, hay que aplicar la frase que alguna vez le enseñaron: “La política es una culpa y hay que tratar de compartirla, porque efectivamente, tiene responsabilidades”.

Ha liderado un CADE diferente, sin participación del gobierno de Dina Boluarte.

Este CADE, además de empresarios corporativos, ha tenido cuatro pre-CADE, líderes juveniles y 23 presidentes de Cámaras de Comercio del Perú. Se quería una mirada nacional, porque el Estado se ha desplomado y el crecimiento económico tiene mecha corta si no se tocan temas institucionales. No cabe duda de la necesidad de una reforma política, institucional, judicial y un rol ciudadano, en lo que nos toca, porque no podemos esperar que los políticos cambien el país.

¿Hemos tocado fondo?

Alguien dijo por allí que en el Perú todo es empeorable. Pero lo cierto es que nos hemos subido a un tobogán, porque lo que hemos visto ha sido una aceleración continua de deterioro. Ahora solo caben las buenas políticas públicas, económicas y servicios públicos que funcionen, incluidos la justicia y seguridad, por supuesto. Es el Banco Mundial en su último informe quien habla de desplome en cuanto a funcionamiento del Estado peruano. No solo es la economía lo que cuenta y eso ha quedado claro, pero también el BM ha pedido que recuperemos la obsesión por el crecimiento, porque lo hemos relativizado tanto, que la pobreza, el desempleo y la informalidad han aumentado y si no tenemos la disciplina estratégica por crecer, vamos fritos.

¿Se ha trabajado en CADE proponer que los empresarios tomen el control en aspectos que competen al Estado?

Yo creo que los políticos actúan por cuenta propia cuando no hay suficiente fuerza de la colectividad ciudadana para hacer que las cosas buenas sucedan. Porque el político, si ve que la mayoría está desorganizada, prioriza sus intereses. La guerra no solo es cuestión de generales, es también de civiles. Igual con la política, no es solo de políticos sino también de ciudadanos.

¿Cómo se ha tomado desde CADE la ausencia del Gobierno?

Sinceramente, nos hubiera gustado que vayan tanto la presidenta como el ministro de Economía, a quienes les cursamos invitaciones desde agosto y tuvimos la confirmación de su asistencia al punto de coordinar todos los desplazamientos hasta un día antes, pero repentinamente se canceló su participación sin mayor explicación. Cada uno sacará sus conclusiones y aunque nos hubiera gustado tampoco pasa nada.

¿Pero sí fue un desplante para ustedes?

No. Yo creo que ha sido una pérdida de oportunidad para ella. La presidenta necesita comunicar. Un presidente siempre tiene la necesidad y la obligación de comunicar. Es lo que hace un líder: comunicar, rendir cuentas y motivar. Era una oportunidad para dar señal de esperanza, para unir y aglutinar en un evento como este, que es una plataforma adecuada, institucional de 63 años donde asistieron 100 periodistas e iba a tener una resonancia nacional.

Se ha dicho también, a partir de la ausencia del Gobierno, que CADE ya no es lo mismo de antes.

Yo creo que el CADE, en esta oportunidad, ha tenido un rebote brutal. No sé a qué se refieren con antes y después. Eso no lo marca la presencia de la presidencia. Castillo tampoco iba, él se corría.

¿Y Dina Boluarte no se ha corrido, tal vez dae los reclamos y protestas?

No. Yo creo que pudo repetir el mensaje de APEC y por eso insisto en que es ella la que ha perdido una gran oportunidad. Los reclamos en la calle no sé si se hubieran dado, no puedo saber, pero en el auditorio no hubiera pasado, ni tampoco con el público y la prensa. Somos respetuosos de las jerarquías.

¿Cómo describe el éxito de este CADE?

Yo diría que ha sido diferente y que tiene un entregable con una visión accionable. Diferente porque ha reunido una demografía representativa del Perú de la sociedad civil, no empresarios solamente. Y, por otro lado, ha dado un documento de país para el Perú en su conjunto, los políticos, funcionarios y también la prensa, para que se sepa que hay que hacer concretamente. Para que todos estén enterados y para que se hagan las preguntas pertinentes y salgamos de la farandulización y judicialización de la temática nacional para poder discutir temas importantes. Es muy tentador farandulizar con una presidenta que prioriza sus operaciones estéticas a la seguridad jurídica de su gobierno. De eso se habla todo el día y no de los proyectos para recuperar el crecimiento.

¿También hay denuncias, pero muchas caen en saco roto, por eso le pregunto ¿a quién va dirigido este entregable?

Se dirige a la ciudadanía y por eso hay que impulsarlo. Mi concepto es que no basta la acción de los políticos, porque la visión trasciende gobiernos. Debe ser una militancia cívica más continua y eso se ha criticado. Este CADE ha sido drástico con la mediocridad y para salir de la degradación y reconstruir el futuro que necesitamos no se puede normalizar la mediocridad.

DATOS DEL PERSONAJE

·Fundador de la Universidad Continental, con sedes en 4 regiones —entre pregrado y posgrado—, y filiales en EE.UU. y México. “Una vida entera lidiando con el sector educación donde impera la poca predictibilidad y la discrecionalidad en el cumplimiento de plazos”.

·Esta semana se publica el libro Arraigo, donde se cuenta su historia junto a la de 50 empresarios peruanos.

