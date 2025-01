Feriados en Perú: Para seis de cada 10 peruanos no debería haber tantos

El tiempo que dedicamos al ocio puede tener repercusiones importantes en nuestra economía familiar y la del país, debido a que el número de horas que disponemos es limitado y que lo podemos dedicar a una sola cosa a la vez. Por ello, es relevante que exista un adecuado equilibrio en las políticas de feriados que se adoptan.

Según una encuesta urbano-rural elaborada por Ipsos Perú para Perú21, el 60% de peruanos considera que no debería haber tantos feriados porque se perjudica a la economía y a la educación. Incluso, este consenso trasciende los estratos socioeconómicos de la población. El informe precisa que en los niveles A, D y E, la participación de personas que opinan que no debería haber tantos feriados supera el promedio nacional con 64%, 62% y 62%, respectivamente.

Asimismo, el sur (62%) y el oriente (66%) son las regiones con mayor proporción de la población que está en contra de que haya tantos días festivos.

Si los feriados son días para el descanso remunerados y brindan la oportunidad de impulsar el turismo, según los congresistas que la aprueban, ¿por qué la población está en contra?

Afecta los bolsillos

Para David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, la explicación de la desazón de las personas obedece al hecho de que la mayor parte de la población es informal, con lo cual un día que la “representación nacional” declara como no laborable es un día que una bodega no vende o que una empresa de determinados servicios no abre, cuando lo que les urge es trabajar.

Lo dicho por Tuesta guarda relación con los resultados del estudio. Cuando en la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso declaró el 23 de julio como el Día de la Fuerza Aérea del Perú, se dijo que el objetivo era fomentar el conocimiento de la historia e incentivar valores cívicos y patrióticos.

Sin embargo, el 50% afirma que en un día de feriado militar como ese se queda en casa o ve a familiares y amigos, el 40% trabaja, y solo el 6% procura hacer turismo.

Otros costos de los feriados

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, sostuvo que los feriados también aumentan los costos de las empresas, ya que, si no trabajan, pierden ingresos; y si lo hacen, deben pagar el doble a sus trabajadores. Además, indicó que menos días de trabajo afectan la productividad laboral del país, que es una de las más bajas de la región.

Según el BCR, Perú lidera en días libres remunerados en la OCDE y la Alianza del Pacífico, con 16 feriados y 30 días de vacaciones, pese a que su productividad laboral es inferior a la de ese grupo de países.

Toyama sostuvo que el número de días no laborables del país está por encima de la región, donde el promedio es 15 días; y, por cada año laborado, el trabajador aumenta en un día el número de días de vacaciones. En contraste, en el Perú desde el primer año, el trabajador cuenta con 30 días.

Otro costo es el impacto sobre el capital humano. Con la pandemia, 124,533 estudiantes interrumpieron su educación en 2021 y, en vez de que se busque compensar esas horas perdidas, el Congreso le da a los estudiantes más horas de descanso al año. De ahí que los expertos sugieren que se reduzca el número de feriados.

“Está claro que hay que apuntar a eliminar esos feriados”, concluyó Tuesta.

Para Toyama debe haber una reforma para que los feriados sean en menor cantidad. Indicó que esta política también debe disponer que dichos días no caigan a mitad de semana y hacerlos coincidir con un lunes si es que se quiere impulsar el turismo. "Tener 16 feriados no resulta razonable", afirmó.

