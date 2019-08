El feriado largo ha comenzado y se prevé que genere un impacto económico de US$ 94 millones, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ( Mincetur ).

Entre las principales razones que motivan a viajar durante este feriado largo por Santa Rosa de Lima está la visita de familiares y/o amigos (46%) y la recreación u ocio (30%), según Mincetur.

Si usted planea viajar, debe recordar que antes es recomendable organizar sus finanzas y, principalmente, no usar ahorros destinados a otra actividad para viajar.

Además de ese consejo, Julio Rasmussen, gerente de la División de Productos Banca Personas del Banco Pichincha, comparte otras sugerencias:

1. Realice un presupuesto: genere un presupuesto de gastos de acuerdo al dinero que posee y a la cantidad de días que piensa viajar. De esta manera, no tendrá problemas de endeudamiento.

Es importante, además, que no sobrepase el presupuesto que se ha trazado. Esto evitará que caiga en los ‘gastos hormiga’, esas pequeñas cantidades de dinero que se gasta casi a diario y que no se tenían contempladas en el presupuesto.

2. Busque ofertas: existen diversas páginas web que ofrecen descuentos y paquetes de viajes, full days para lugares cercanos a Lima y hospedajes a precios cómodos.

Debe aprovechar estas ocasiones para comprar el paquete que se adecúe mejor a su presupuesto y así ahorrará dinero que podrá utilizar durante su viaje.

3. Cuide el uso de las tarjetas de crédito: es recomendable que solo utilice una tarjeta para las compras a corto plazo –como gastos en hoteles, comida o souvenirs– y otra para las de largo plazo, como pasajes de avión.

Además, evite realizar retiros en efectivo de su tarjeta de crédito, pues dentro del sistema financiero es una de las opciones de financiamiento más caras.

4. Programe sus pagos: Recuerde que sus fechas de pago están previamente establecidas. Por ello, debe prever la cancelación de sus pagos antes de viajar y así evitar complicaciones o retrasos.

Esto le mantendrá con un buen puntaje crediticio que le permitirá seguir utilizando sus tarjetas de crédito para otros viajes o gastos futuros.

5. ‘Bajo siete llaves’: por último, no use los ahorros destinados a otra actividad. Si no cuenta con un fondo de ahorro específico para viajar, es mejor que se abstenga de utilizar esos ahorros que pueden estar destinados a su educación o a gastos familiares. Guárdelos ‘bajo siete llaves’. Recuerde que estos recursos son difíciles de reponer.