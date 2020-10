En medio de una coyuntura en la que la Comisión del Congreso para la Reforma del Sistema de Pensiones está cerca de presentar la propuesta para hacer modificaciones en el sistema previsional, el economista, columnista de Perú21 y autor del libro ‘Llegó la hora de jubilarme. ¿Ahora qué hago?’, Felipe Morris, explica qué criterios y medidas de las que se están proponiendo en el Congreso supondrían un riesgo para todos los peruanos.

¿Qué opinión le genera el trabajo que viene realizando la Comisión de Reforma del Congreso?

No es claro cómo trabajan. Han tenido reuniones con una serie de instituciones públicas y privadas, pero no queda claro qué tanto de lo que ocurrió en esas reuniones ha servido para redactar la propuesta de reforma que están trabajando.

¿Uno de los principales riesgos es que esta comisión repita los errores de otros grupos de trabajo, como omitir las recomendaciones de entidades como la SBS o el MEF?

Definitivamente. Un problema serio es que se está proponiendo una reforma masiva del sistema sin tener claro las implicaciones económicas, financieras y regulatorias. Están promoviendo cambios de espaldas a las recomendaciones del MEF, la SBS y el BCR y sin considerar el tiempo que tardaría la SBS en emitir un nuevo marco regulatorio y en aplicarlo. Al hacerlo se pone en riesgo el futuro de los peruanos en la vejez.

¿Falta rigor técnico?

Lo que pasa es que una propuesta de este tipo es muy difícil que se haga en una comisión del Congreso. Como es un tema tan complejo, lo que ocurre normalmente es que los técnicos preparan una propuesta que se presenta al Congreso para aprobación y lo que se presenta ya ha sido consensuado. Lo que se presenta se aprueba. No es que llega al Congreso y todo el mundo mete la mano. Lo que está ocurriendo ahora es que todavía no tenemos una propuesta concreta. Lo que hay es lo que se ha filtrado, que básicamente muestra líneas maestras de hacia dónde se va y es preocupante. El problema son los detalles. No queda claro si hay en la comisión la capacidad para hacer el análisis que se requiere.

¿Y cómo calificaría las propuestas que se conocen?

Hay mucha preocupación. Creo que la mayor preocupación es esta propuesta de que parte del aporte venga de las personas. Hoy uno tiene la alternativa de ir al sistema público de reparto (ONP) o ir al Sistema Privado de Pensiones, de capitalización individual. Ahora lo que están diciendo es que sea un sistema mixto, donde las personas aporten una parte al sistema público de reparto, y otra parte al sistema de capitalización individual. Básicamente lo que están diciendo es que parte de nuestro ahorro no los van a quitar y eso desincentiva el ahorro futuro. Eso está mal y creo que los congresistas no se han dado cuenta de que eso no le va a gustar a la gente.

¿Cuáles deberían ser los criterios a considerar?

Hay varios economistas que proponemos un sistema unificado, pero de otra forma. Digamos que solamente haya el sistema privado de capitalización individual y lo que se haría es complementarlo con una garantía de una pensión mínima para aquellos que cuando lleguen a la edad de jubilación no les alcance el fondo para acceder a una pensión de determinado tamaño. Ese complemento, que sería necesario, sería puesto por el Estado. El aporte solidario debe provenir desde afuera del sistema y no desde adentro, que es lo que proponen (en el Congreso) y con lo cual les estarían quitando a ciertas personas para darle a otras. Haciendo cálculos, es un esquema que para el Estado es financiable. No entiendo la necesidad de dar este retroceso.

Es decir, el aporte debe venir desde el Estado...

Los cálculos que nosotros hicimos mostraban que si una persona ahorraba durante la mayoría del tiempo durante su vida como trabajador, con las rentabilidades que obtenían en las AFP, la mayoría iba a llegar a tener un fondo que le permitiría comprar una pensión por encima de la pensión mínima. Eso quiere decir que lo que hay que hacer es promover el ahorro individual con una pensión mínima. De esta manera tienes un sistema unificado entre el público y el privado. El sector público daría una pensión mínima a quienes lo requieran y el privado es el que permite el crecimiento del fondo, en vez de hacer lo que están haciendo ahora, que es que todos contribuyan a los dos fondos. Y quién nos garantiza que el fondo que va a estar en el sistema de reparto va a tener una rentabilidad buena y que no va a pasar lo que ocurrió antes de la reforma de los 90.

Hay planteamientos para que se den aportes a través del IGV. ¿Es esto viable?

Es factible buscar algún mecanismo complementario, como que parte de IGV vaya a alimentar los fondos de capitalización individual de las personas, pero en realidad eso no implica que podría eliminarse el aporte sobre la remuneración. Serviría como un complemento.

¿De qué manera podría modificarse este mecanismo de retiro del 95.5% para que no se desaliente el ahorro previsional o se genere un uso para otros fines entre los afiliados?

La propuesta que se ha sugerido y creo que hace todo el sentido del mundo es regresar el fin previsional al ahorro. Lo que ocurre en este momento es que cuando la gente se jubila se lleva todo su dinero y ya estamos viendo que muchas personas a los pocos meses se quedan sin nada. Lo que se tiene que hacer es cambiar la norma para que las personas a la hora que se jubilen estén obligadas a comprar una pensión de por vida de un monto mínimo; por ejemplo, un monto equivalente a una remuneración mínima vital. Eso daría la garantía de que va a tener de qué vivir hasta el final de sus días. Y si tiene fondos excedentes puede llevárselos o comprar una pensión mayor. Esa podría ser una solución. La obligación del Estado es asegurar que la mayor cantidad de gente, a la hora de llegar a la edad de jubilación, tenga garantizada una pensión de por vida y eso no se está haciendo en este momento.

¿Cree que faltó más liderazgo desde el Ejecutivo para dejar encaminado este proceso de reforma?

En esa comisión que se hizo al inicio del Gobierno de Martín Vizcarra, se trabajó una propuesta razonable, que también tuvo reunión con distintas personas y entidades. Ellos presentaron su propuesta a esta comisión que se creó. La idea era que la comisión que ahora está conformada al 100% por congresistas fuera una comisión mixta. Eso es lo que ha propuesto el Gobierno, pero no le hicieron caso y crearon esta comisión en el Congreso. El Gobierno presentó una propuesta que había preparado durante casi dos años. Esta era bastante razonable. Lamentablemente se ha ido por otro camino que implica una reforma masiva. Creo que no se están percatando (en el Parlamento) de que una reforma de esta naturaleza implica un cambio regulatorio muy grande que toma tiempo implementar. Ese es el peligro que hay. No puedes decir que en un mes la SBS la reglamente.-

Tenga en cuenta

-“Veo con mucha preocupación que se esté planteando una reforma que intenta regresarnos al sistema de reparto, aún si es parcialmente, el que ha sido nefasto en el Perú”, sostiene Morris.

-“La experiencia internacional demuestra que las reformas exitosas son aquellas que se concentran puntualmente en resolver los problemas más críticos y no proponen cambios masivos porque fracasan en el intento”, subraya.