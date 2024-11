Felipe James: "Podemos convertirnos en un centro logístico"

En el Congreso sigue pendiente el debate para contar con un marco regulatorio para las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, es importante que esto se apruebe antes de que acabe el año, de manera que se pueda aprovechar las oportunidades que brinda el puerto de Chancay.

¿Cuál es la visión que tiene la SNI sobre las ZEE?

Para nosotros las ZEE son un instrumento para posicionar al Perú como un centro logístico industrial, el más importante de Sudamérica. Es importante que se dé la ley para atraer inversiones de todo el mundo, de manera que las empresas se instalen en este espacio y produzcan en el Perú, y a través de los tratados de libre comercio que tenemos con diferentes países podamos exportar al mundo. No hay que verlo solo como un tema tributario, es más amplio y de largo plazo para posicionar al Perú. Si lo vemos solo como un tema tributario sería un grave error.

Pese a que no hay que verlo como un tema tributario, ¿qué plantea la SNI en esa materia?

Nosotros creemos que debe tener 0% de Impuesto a la Renta al comienzo, por un plazo de cinco años, y luego ir subiéndolo progresivamente hasta llegar a 15%. ¿Por qué planteamos 0%? Porque creemos que hay que atraer a los inversionistas. Algunos economistas dicen que no es necesario poner 0%, que igual van a venir las inversiones, pero creo que no es así porque competimos con otras ZEE, como Ecuador y Chile.

MIRA: CCL insta al Congreso a aprobar marco de Zonas Económicas Especiales

Es una propuesta que ha tenido muchas críticas…

Me he tomado la libertad de revisar todos los comentarios que han salido en la última semana y la verdad que hay varios, algunos incluso intentan calificar a los gremios como mercantilistas y no hay que hacerles caso porque no tienen argumentos técnicos. El exministro Carlos Oliva ha dado un argumento técnico, me ha explicado su posición y dice que en la OCDE se ha firmado una declaración mediante la cual se trata de que las grandes multinacionales paguen el 15% de impuesto. Estuve averiguando el tema, conversé con los exministros Mercedes Aráoz y Luis Carranza, y me comentaron que es una declaración que no se está efectuando, que depende de la política fiscal de cada país.

Quienes se oponen podrían decir que ya tenemos a las zonas francas.

Pero son distintas. Las que proponemos son privadas y las que hay ahora son públicas. Además, vamos a atraer inversiones con tecnología de punta para hacerlo acá y exportar. Las zonas que hay ahora son zonas francas donde se vende productos que también entran al mercado local y es lo que no queremos. Lo que buscamos es que lo que se produzca sea para vender afuera del país. Lo principal es potenciar al Perú con Chancay, con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con la repotenciación del Callao. Una vez que esas grandes inversiones lleguen al país, ya no se van a ir.

El Ministerio de Economía y Finanzas se opone a aplicar un impuesto de 0%…

¿Qué quiere recaudar el ministro ahora si no hay nada? ¿15% o 30% de nada? Además, por seis meses seguidos, el MEF ha estado defendiendo un impuesto a la renta de 15%, pero cuando entra al Pleno a discutirse el tema, el ministro José Arista dijo que puede aceptar un 5%, entonces yo me pregunto, ¿dónde quedó el argumento técnico? ¿Por qué de un momento a otro lo bajó a 5%? ¿Por qué dijo 5% y no 1% o 0%? ¿Es un capricho? Eso desvirtúa cualquier elemento técnico del MEF.

¿Y los otros ministerios?

Yo he conversado con casi todos los ministros y están totalmente de acuerdo, salvo el Ministerio de Economía, y no entiendo por qué pasa eso. Habrá que hacer cambios porque no puede ser eso, no comprendemos qué está sucediendo.

¿Qué va a pasar si no se aprueba el marco normativo en la brevedad?

Me hubiese encantado que esto se apruebe antes de APEC y así llegar a ese encuentro con un marco ya aprobado y mostrando los beneficios de invertir en Perú. Hay que esperar un poco. Creo que tiene que aprobarse en las siguientes dos o tres semanas, no puede pasar más tiempo, sino vamos a perder una oportunidad de oro, que el Perú hace mucho tiempo no tenía. El Perú actualmente no es el principal país del Pacífico sudamericano, hay que convertirnos en eso.

¿Qué acciones tomarán los gremios?

Vamos a ir al Congreso a explicarle a los congresistas las ventajas y necesidad de hacerlo.

¿Se debería incluir los servicios en estas zonas?

Hay varios temas que hay que discutir. Se tiene que reglamentar estas zonas y hay muchos detalles que están por definir. Lo principal acá es aprobar la ley con 0% para atraer las inversiones. El expresidente Uribe manifestó que para él fue importante poner ZEE en Colombia y cree que en el Perú también es necesario hacerlo.

¿Debería ser solo en el puerto de Chancay?

Podemos usar un plan piloto para evitar que salga mal. Hagamos un plan piloto en el eje Chancay - Callao y veremos cómo funciona, y si funciona bien lo replicaremos en otra parte del país.

TENGA EN CUENTA

-El dictamen inicial del Congreso planteaba un Impuesto a la Renta para las zonas económicas especiales de 15%, posteriormente lo cambiaron a 0% por cinco años, hasta llegar a 15% a partir de 20 años.

-La propuesta señala que el operador privado de la ZEEP debe emplear trabajadores calificados y “un número adecuado que realicen su labor sujeta a la jornada ordinaria de trabajo”.

-Además, plantea que se debe comprometer a realizar una inversión mínima de S/7 millones o su equivalente en moneda extranjera.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO