Pese a superar las previsiones de los analistas respecto a sus ingresos trimestrales, ya que más empresas usaron sus herramientas de publicidad digital ante el aumento de tráfico en línea debido a la pandemia, Facebook advirtió un 2021 más difícil.

El gigante de las redes sociales dijo que enfrenta “una significativa de incertidumbre”, citando cambios de privacidad inminentes por parte de Apple y una posible reversión en el cambio al comercio en línea provocado por el COVID-19.

“Un cambio en esta tendencia podría servir como un obstáculo para nuestro crecimiento de ingresos publicitarios en 2021”, señaló la compañía, cuyas acciones se mantuvieron estables en las operaciones posteriores al cierre, informó el portal Forbes México.

“Parece que los inversores están decepcionados de que -a pesar del crecimiento de usuarios en la mayoría de las regiones durante el trimestre- Facebook informó sobre la disminución de usuarios en América del Norte (Estados Unidos y Canadá), su mercado publicitario más lucrativo”, dijo Jesse Cohen, analista senior de Investing.com.

VENTA DE PUBLICIDAD

Los ingresos totales que consisten, principalmente, en ventas de publicidad, aumentaron a US$ 21.470 millones desde US$ 17.650 millones en el tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre, superando las estimaciones de los analistas de US$ 19.820 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

El crecimiento de los ingresos en Facebook, el segundo mayor vendedor mundial de anuncios en línea después de Google de Alphabet, se había enfriado incluso antes de la pandemia a medida que su negocio maduraba, aunque todavía llegó a más del 20% a lo largo de 2019.

Aun así, en comparación con las expectativas, la compañía ha tenido un año excelente debido al uso creciente de sus plataformas por parte de los usuarios atrapados en casa en medio del confinamiento a raíz del coronavirus, lo que amortiguó las ventas de anuncios en línea.

Los usuarios activos mensuales aumentaron a 2.740 millones, en comparación con las estimaciones de 2.700 millones.

Las ganancias fueron de US$ 7.850 millones, o US$ 2.71 por acción, en comparación con US$ 6.090 millones, o US$ 2,12 por papel hace un año. Los analistas esperaban una ganancia de US$ 1.90 por acción, indican los datos de IBES de Refinitiv.

VIDEO RECOMENDADO

Vizcarra al Congreso: “Que pongan la fecha esta semana y poder dar vuelta a la página”