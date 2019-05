Fabricante de partes de celulares anuncia suspensión de todos sus envíos a Huawei

El fabricante de partes de teléfonos móviles Lumentum Holdings se convirtió este lunes en la primera compañía estadounidense que confirma formalmente el fin de sus envíos a Huawei , tras las restricciones a las exportaciones aprobadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La compañía, que es considerada como uno de los grandes proveedores de la tecnología de reconocimiento facial de Apple, dijo que no puede predecir cuándo podrá reanudar los envíos.

El gobierno de Donald Trump incluyó la semana pasada a Huawei en una lista negra comercial, una decisión que impedirá a la firma comprar partes y componentes a empresas estadounidenses sin aprobación de Washington.

La española Telefónica dijo que también está revisando la orden estadounidense para ver si afecta a sus clientes.

Aunque la mayoría de los proveedores estadounidenses no han hecho públicos comunicados sobre su posición en la prohibición de Huawei, Bloomberg reportó que Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx y Broadcom dijeron a sus empleados que no seguirán haciendo envíos a Huawei hasta nuevo aviso.

Las acciones de los proveedores estadounidenses bajaban en las operaciones previas a la apertura de los mercados, después de un reporte de Reuters que indicó que Google -propiedad de Alphabet- suspendió algunos negocios con Huawei.

Lumentum dijo que Huawei representó el 18% de sus ingresos totales en su últimos trimestre reportado. La firma espera ahora ingresos de entre US$ 375 millones y US$ 390 millones en el cuarto trimestre, por debajo de la previsión de entre US$ 405 millones y US$ 425 millones.

Las acciones de Lumentum cedían un 4% en las operaciones previas a la apertura de los mercados en Estados Unidos.

