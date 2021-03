La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) señaló que las exportaciones del sector textil-confecciones va camino a la recuperación debido a que en las últimas cifras de enero hubo un crecimiento de 3.6%, a diferencia del mismo periodo del año pasado.

Según Sunat, el sector textil tuvo un alza de 22.4% en esa fecha, mientras que confecciones si registró una caída de -2.9%. Con la suma de ambos, las cifras se muestran en ‘azul’, por el momento.

Ricardo Márquez, presidente de la SNI, indicó que desde julio habría un ‘boom’ por las compras en Estados Unidos. Esto se daría porque habrá un gran avance de ciudadanos estadounidenses vacunados que van a salir a realizar sus actividades.

“Como un buen tiempo no han gastado por las medidas restrictivas o por no contagiarse, ahora saldrán a comprar con sus ahorros mientras estén vacunados”, refirió.

Añadió que, si todo marcha bien con la reactivación económica en EE.UU., el sector textil-confecciones llegará a niveles prepandemia a finales de año.

Sin embargo, Márquez pidió al Gobierno apoyar a las empresas con la digitalización y con la industria 4.0.

“Todas las empresas deben ir con esa innovación tecnológica, así sean pequeñas, sino no van a poder adecuarse al mercado de exportación”, mencionó.

CONFECCIONES NECESITA MÁS IMPULSO

Para Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, el rubro de exportación de confecciones podría seguir ‘golpeado’ todo el año debido a que aún Estados Unidos sigue sin reactivar el 100% sus actividades.

Según cifras de ComexPerú, el año pasado se alcanzaron US$ 729 millones por envíos de prendas de vestir al extranjero, mientras que en el 2019 se logró US$ 978 millones.

Entre los países que más se exportó se encuentran: Estados Unidos (US$ 496 millones), Canadá (US$ 26 millones), Brasil (US$ 37 millones), Alemania (US$ 21 millones) y Chile (US$ 20 millones).

“Las prendas de vestir se concentran en Estados Unidos y con estas cifras preliminares de confecciones, con una caída de casi 3% sería muy prematuro decir que se van a recuperar”, sostuvo.

Añadió que con la pandemia las personas han priorizado las compras en todos los países.

“Es verdad que con la elección de Joe Biden hubo un impulso en las expectativas por la economía estadounidense, pero aún hay un gran desempleo y el comportamiento del consumo está orientado a la alimentación, tecnología, entre otros, y las grandes firmas de confecciones se han visto afectadas”, manifestó.

