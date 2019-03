Exportaciones a la UE crecerían 10% por productos no tradicionales

Las exportaciones peruanas a la Unión Europea (UE) anotarían un crecimiento de 10% este año en comparación el 2018 debido a la mayor demanda por los productos no tradicionales, según el director de Promoción de las Exportaciones de Promperú , Luis Torres.

Según cifras oficiales, Perú exportó el año pasado un total de US$ 7,243 millones a la UE, de los cuales US$ 3,924 millones correspondieron a productos tradicionales y US$ 3,319 millones a los productos no tradicionales.

“Las expectativas de exportaciones a la Unión Europea son bastante buenas, deberíamos estar creciendo 10% en 2019”, declaró a la agencia estatal Andina.

“De hecho, las exportaciones no tradicionales peruanas a la Unión Europea en 2018 crecieron cerca al 21%, son cifras que auspician un año bastante bueno”, añadió.

“Las exportaciones no tradicionales peruanas al bloque europeo en 2018 alcanzaron los US$ 3,319 millones, los motores de esta exportación son la agroindustria, el sector pesquero, textil y confecciones, así como otras manufacturas”, detalló.

Torres indicó que los productos peruanos que “están entrando con mucha fuerza” a la UE, son los frutales como la granada, piña golden, granadilla, café y cacao. Asimismo, prevé para este año y los siguientes un repunte de la demanda por el jengibre y los frutos secos.

