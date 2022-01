Durante el 2021, las exportaciones peruanas habrían sumado US$ 55,704 millones, cifra que significa un incremento del 34% respecto al 2020 y superior a los envíos registrados durante el 2019 que fueron de US$ 45,985 millones, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de las Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Este buen comportamiento de los envíos al exterior en el 2021 se explica porque durante el mes de diciembre el valor exportado habría totalizado los US$ 5,302 millones, cifra que mostraría un crecimiento de 10% en relación al mismo periodo del año 2020.

El Idexcam observa que, entre los principales destinos de exportaciones peruanas, ocho de ellos mostraron variaciones positivas en relación a diciembre del año 2020: Estados Unidos, Corea del Sur, Países Bajos, Reino Unido, India, Chile, Suiza y Brasil. Precisamente Estados Unidos habría registrado un valor exportado de US$ 904 millones, que significa un incremento del 24%, respecto al 2020 y que completa un trimestre de crecimiento en comparación con el año anterior.

Le sigue Corea del Sur con US$ 353 millones (+19%); Países Bajos, US$ 283 millones (+95%); Reino Unido, US$ 262 millones (+784%); India, US$ 227 millones (+73%); Chile, US$ 185 millones (+43%); Suiza, US$ 184,8 millones (+22%); y Brasil, US$ 168 millones (+58%).

No obstante, los envíos a China, principal destino de Perú, habrían registrado una caída del 46% al sumar US$ 867 millones. Esta situación, según Idexcam, podría deberse a los signos de desaceleración que ha mostrado su economía en los últimos meses. Otra variación negativa se habría dado en los envíos a Canadá con una caída del 13% al sumar US$ 270 millones.

Productos más exportados

Por otro lado, entre las diez principales líneas de producto exportadas por Perú, están los minerales de cobre que sumaron 375,197 toneladas con un precio de US$ 904 millones, cifra que significarán caídas de 45% en cuanto a la cantidad y de 31% en cuanto al valor.

Están también el gas natural licuado, 573.680 toneladas con un incremento del 31% por US$ 655 millones (+306%); barras de oro, 35 toneladas (-4%) por US$ 626 millones (-5%); uvas frescas, 159.897 toneladas (+20%) por US$ 411 millones (+23%); cátodos de cobre refinado, 32,427 toneladas (+24%) por US$ 314 millones (+52%).

Así también, el café sin tostar y sin descafeinar, 34,604 toneladas (+40%) por US$ 157 millones (+105%); estaño sin alear, 3,864 toneladas (+92%) por US$ 153 millones (+234%); arándanos frescos, 19,516 toneladas (+46%) por US$ 100 millones (+45%); mangos frescos, 65,856 toneladas (+48%) por US$ 76 millones (+44%); y harina de pescado, 44,750 toneladas (-37%) por US$ 70 millones (-30%).

Mientras que, entre las principales líneas de productos pertenecientes al macro sector no tradicional destacan las uvas frescas, de las cuales se exportaron 159.897 toneladas (+20%) por el valor de US$ 411 millones (+23%); los arándanos frescos, 19,156 toneladas (+46%) por el valor de US$ 100 millones (+45%).

Así como los mangos frescos, 65,856 toneladas (+48%) por US$ 76 millones (+44%); los espárragos frescos, 17,639 toneladas (-0,4%) por US$ 47 millones (-8%); y los fosfatos de calcio naturales sin moler, 464,569 toneladas (+71%) por US$ 39 millones (+134%).

VIDEO RECOMENDADO

¿Te estás quedando sin batería y te olvidaste tu cargador? Eso ya no será un problema con el truco que te enseñaremos en este video.