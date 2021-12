Las exportaciones peruanas entre enero y octubre de este año ascendieron a US$ 45,074 millones, monto que significó un crecimiento de 38% con relación al mismo período de 2020, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Con este resultado, los envíos peruanos superaron todo lo exportado en el 2020 que sumó US$ 41,672 millones, año que el comercio mundial se vio afectado por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con el Mincetur, hasta octubre de este año, las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 31,823 millones (41%), mientras que las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 13,251 millones (31%).

Este desempeño positivo se explica por una mayor producción de bienes a nivel nacional, sumado a los mayores precios de los principales commodities, como el petróleo y el cobre.

“Los exportadores peruanos continúan demostrando su resiliencia ante los retos que nos impuso la pandemia, los que hemos sobrellevado en conjunto, brindándoles las herramientas necesarias para continuar llevando los productos peruanos al mundo. A la fecha, que logramos superar los envíos del 2020, miramos con aliento un nuevo récord exportador para el país en el 2021″, destacó el Mincetur.

Sectores productivos

Según este portafolio, todos los rubros sin excepción aumentaron su exportación en el período enero-octubre de 2021, destacando joyería (165%), metalurgia (84.2%), textil-confecciones (72%), hidrocarburos (62.2%), pesca (42%), químico (30%) y agroexportación (18%).

La agroexportación ha continuado creciendo en los primeros 10 meses del año (18%), con lo cual se espera superar el récord del 2020. En este sector, resulta excepcional el crecimiento de los envíos de palta (41.4%), que alcanzó los US$ 1,156 millones y arándano (29.7%) que bordeó los US$ 1,000 millones.

Por otro lado, la exportación pesquera creció 42% en dicho período, gracias a las mayores ventas de concha de abanico (92%), harina y aceite de pescado (61% y 50%, respectivamente) y filete de pescado (44.5%). La exportación de pota, segundo producto pesquero más importante, creció 8.5%.

En el negocio metalúrgico destacaron las mayores ventas de alambre de cobre (105%); mientras que en el sector de textil-confecciones, se presentan mayores ventas de productos de lana y pelo fino (75%) y algodón (70%).

Socios comerciales

El comercio exterior del Perú viene creciendo impulsado principalmente por el mayor intercambio con Asia (46.6% del comercio total). Tal es el caso del comercio con China, principal socio comercial, que registró un récord de US$ 25,745 millones por las mayores ventas de minerales y productos pesqueros.

El comercio con Europa aumentó 33% impulsado por las mayores ventas de gas natural al Reino Unido y la Unión Europea. El comercio con Estados Unidos creció 30% debido a la mayor exportación (15%) e importación (45%), esta última, principalmente de vehículos e hidrocarburos.

En Sudamérica, el Perú elevó su comercio con Brasil (63%) gracias a la mayor venta de fosfatos y plata, y compras de crudo. Asimismo, crecieron notablemente los comercios con Bolivia (53%) y Ecuador (52%) por las mayores importaciones de soya y petróleo, respectivamente.

Entre enero y octubre de este año, un total de 7,910 empresas han exportado bienes (16%), es decir, más de 1,000 empresas adicionales. Los envíos peruanos han llegado a 168 destinos. Los productos que el Perú ha exportado se enviaron través de 4,635 subpartidas arancelarias, es decir, 326 subpartidas más que en 2020.

En este período, 20 regiones del interior del país elevaron sus envíos: Huancavelica (100%), Madre de Dios (97%), Loreto (78%), Puno (72%), Ucayali (69%), Apurímac (66%), Ica (56%), Arequipa (51%), Tacna (39%), Lambayeque (35%), Cusco (32%), Áncash (27%), La Libertad (25%), Ayacucho (22%), Moquegua (19%), Piura (18%), San Martín (17%), Tumbes (13%), Amazonas (10%) y Junín (3%).

