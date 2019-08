Durante el periodo de enero a julio del 2019, las exportaciones peruanas registraron un valor total de US$ 25,902 millones, monto que representa una variación negativa de 7.8% (US$ 2,182 millones) comparado con similar periodo del año anterior, cuanto se registró la suma de US$ 28,084 millones, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“El desempeño de las exportaciones peruanas registran nuevamente cifras en rojo por séptimo mes consecutivo. Además, solo en julio las exportaciones alcanzaron los US$ 3,887 millones, registrando un caída de 3.4% con referencia al 2018 (US$ 4,026 millones)”, precisó Ricardo Espejo, coordinador del Área de Inteligencia Comercial del Centro de Comercio de Exterior de la CCL.

En los primeros siete meses del año el sector tradicional reportó ventas al exterior por US$ 18,232 millones, 11.6% menos que en el mismo periodo de 2018, cuando alcanzó US$ 20,620 millones.

En este sector, los productos con mayor caída figuran el cobre, cuyos envíos registraron una caída de 12% (US$ 1,070 millones), con un monto total exportado de US$ 7,699 millones.

Le siguen el oro con un retroceso de 12% (US$ 535 millones), concentrado de zinc que disminuyó en 32% (US$ 443 millones) y exportaciones de gas natural que descendieron en 40% (US$ 242 millones).

Envíos no tradicionales

Respecto al valor de las exportaciones del sector no tradicional, se dio a conocer que se registraron ventas al exterior por US$ 7,670 millones, lo que representa un leve aumento de 2.8%, respecto al mismo periodo del año 2018 (US$ 7,464 millones).

Las exportaciones no tradicionales representan el 30% del total exportado por el Perú, cuyos principales sectores son agroindustria, productos hidrobiológicos y químicos, los cuales representan más del 65% del total exportado de los productos no tradicionales.