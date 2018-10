Exportaciones madereras alcanzarán los US$ 123 millones al cierre del 2018

Luego de reportar cinco años de caída consecutivas, las exportaciones peruanas del subsector maderero presentarían signos de recuperación al cierre de 2018.

Se registraría un leve crecimiento del 1% con respecto al año anterior, por un monto total de US$ 123 millones, proyectó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

Estos resultados se explicarían por una mayor demanda de productos manufacturados que destacan por su alto valor agregado. Entre ellos figuran tableros ensamblados para revestimiento de suelo (parqué), muebles de maderas, puertas y marcos.

Entre los años 2013 y 2017, las exportaciones madereras evidenciaron un decrecimiento promedio anual del 5.4%, por las malas prácticas de la tala ilegal y manejo de madera.

Comportamiento positivo



En los primeros ocho meses del año, el sector registra un desempeño positivo cuyos envíos al exterior alcanzaron los US$ 79 millones, 3% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ello reafirmaría que el sector está pasando por un lento proceso de recuperación que se inició en enero del 2018.

Para el CCEX, los resultados en este periodo se han dado por el incremento de las exportaciones de productos semimanufacturados especialmente tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, distintas de las coníferas. Además se ven oportunidades de crecimiento inmediato en algunos sectores, sobre todo en madera aserrada.

En el año 2017, las exportaciones peruanas de madera sumaron US$ 121 millones, mostrando una reducción del 6% respecto al año 2016.

En ese año, los principales productos madereros exportados fueron: semimanufacturados (US$ 85 millones), que equivale al 70% de las exportaciones totales; madera aserrada (US$ 24.4 millones), con un 20%; y productos manufacturados (US$ 12.07 millones), con un 10%.

En tanto, dentro de los principales destinos de nuestras exportaciones de madera figuran: China con US$ 59 millones con envíos de tablillas y frisos para parqué, madera moldurada y demás maderas aserradas.

Le siguen México (US$ 18 millones) con adquisiciones de madera virola, imbuia y balsa aserrada, madera contrachapada y demás maderas aserradas; Estados Unidos (US$ 12 millones), con tableros ensamblados para revestimiento de suelo, madera densificada en bloques y demás muebles de madera.