Las exportaciones peruanas de textil-confecciones fueron muy golpeadas por la pandemia, a tal punto que registraron una caída de 37.5% durante enero a noviembre del 2020, en comparación a los mismos meses del 2019, pero este año esperan recuperar sus niveles de envíos. Así lo informó el Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“El año pasado en valor fue de US$ 781.5 millones, mucho menor que en 2019, que se alcanzó US$ 1.253 millones. El objetivo es que este año recuperemos los niveles de exportaciones prepandemia en este sector”, declaró Martín Reaño, gerente del gremio de la SNI.

Sin embargo, mencionó que la recuperación también va a depender de que la economía de los países extranjeros mejoren.

Los mercados que más demanda tuvieron por textil-confecciones fueron: Estados Unidos (US$ 415.3 millones), Brasil (US$ 34.4 millones), Chile (US$ 34.3 millones), Colombia (US$ 29.1 millones) y Ecuador (US$ 25.3 millones).

“Nuestro principal mercado es Estados Unidos, así que apuntamos que tenemos que seguir creciendo con más fuerzas con las exportaciones”, manifestó.

El representante de la SNI indicó que más se exportó los T-Shirt de algodón para hombres o mujeres tejido de un solo color (US$ 97.4 millones), demás T-shirt para hombres y mujeres (US$ 82.4 millones) y pelo fino cardado (US$ 28.6 millones).

EMPRESAS TEXTILES LÍDERES

El año pasado, los envíos peruanos de textiles sumaron US$ 221.2 millones, de los cuales dos empresas arequipeñas, Michell & Cía e Incatops, tuvieron una significativa participación con US$ 47.4 millones y US$ 22.5 millones, respectivamente.

Al respecto, Martín Reaño manifestó que ambas son líderes en el mercado y que representaron en envíos el valor cerca de US$ 70 millones.

