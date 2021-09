Las exportaciones de frutas y hortalizas peruanas sumaron más de US$ 2,801 millones entre enero y julio de este año, logrando un crecimiento de 26% con relación al mismo periodo del 2020 que registró US$ 2,231, reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

La tendencia para ambos rubros es buena –el año pasado la importación mundial de frutas fue de US$ 138,000 millones (3,000 millones más en comparación con el 2019); mientras que la de hortalizas sumó US$ 75,000 millones (2,000 millones más en comparación al 2019)–, por lo que, en opinión del gremio, se debe impulsar medidas a fin de fortalecer las diversas cadenas productivas que garanticen la posición de nuestro país como proveedor confiable.

En el caso de las frutas, Adex detalló que, a julio último, las exportaciones sumaron US$ 2,321 millones entre frescas, congeladas, en conserva y secas, siendo las principales la palta (US$ 925 millones) y la uva (US$ 538 millones), al concentrar de forma conjunta el 63% del total y lograr alzas de 43% y 33%, respectivamente.

El mango (US$ 346 millones), mandarina (US$ 167 millones) y el arándano, completaron el top five. Todas cerraron con variaciones positivas.

Destinos

Estados Unidos demandó frutas por US$ 681 millones, un aumento en sus pedidos del 14% y una participación del 29%.

En el segundo lugar estuvo Países Bajos con US$ 581 millones (incremento de 37% y una representación del 25%). España, Chile, Reino Unido, Hong Kong, Corea del Sur, China, Canadá y Rusia completaron el top ten.

Hortalizas

Por su parte, las hortalizas sumaron US$ 480 millones a julio de este año y crecieron 15.1%. Sus partidas líderes fueron el espárrago (US$ 260 millones), la alcachofa (US$ 58 millones), jengibre (US$ 43 millones), cebolla (US$ 33 millones) y aceituna (US$ 23 millones).

Estados Unidos lideró el ranking con US$ 235 millones al presentar un aumento del 12% y una participación del 49%; le siguió España (US$ 61 millones) con un crecimiento del 11% y una representación del 13%. Les siguieron Países Bajos (US$ 33 millones), Francia (US$ 19 millones) y Reino Unido, entre otros.

Cabe precisar que en el 2020 Estados Unidos y Alemania fueron los principales importadores mundiales de frutas y hortalizas.

