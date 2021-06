La Asociación de Exportadores ( ADEX ) informó que las exportaciones de envases y embalajes para la industria alcanzaron US$ 210 millones 515 mil en los cuatro primeros meses del año, cifra que indica un crecimiento de 20.6% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 174 millones 511 mil).

“Ese rubro es muy valorado en la actual coyuntura pues garantizan la salubridad e inocuidad de los productos. Juega un rol fundamental en su protección y traslado, convirtiéndose en un elemento importante en la decisión de compra”, señaló la gerenta de Servicios e Industrias Extractivas del gremio, Lucía Rodríguez Zunino.

A fin de potenciar a los integrantes de esa cadena, el gremio empresarial anunció que llevará a cabo la primera Convención Bpack Perú el 22 y 23 de junio en la plataforma comercial B2Perú, en el que se tratarán temas de interés respecto a los mercados, tendencias e innovación.

Señaló que se abordarán las oportunidades comerciales en Ecuador, Colombia y Chile y en tendencia e innovación ‘Material de empaque: seguridad, inocuidad y calidad de alimentos’, ‘Normativas de etiquetado y envases para alimentos’, ‘Beneficios y usos de los empaques retortables’ y ‘Economía circular: la sostenibilidad del packaging’.

Rodríguez agregó que el consumidor actual es mucho más exigente y responsable que prefiere marcas comprometidas con la sostenibilidad y la utilización de insumos que generen el menor impacto ambiental.

En crecimiento

Cabe señalar que este rubro cobró mayor notoriedad en medio de la pandemia, por lo que los US$ 210 millones 515 mil del primer cuatrimestre es el más alto del mismo periodo de los últimos cinco años.

Entre los envases y embalajes más exportados se puede mencionar a los elaborados a base a plástico con US$ 162 millones 572 mil, los fabricados con insumos de vidrio (US$ 19 millones 914 mil), papel (US$ 16 millones 014 mil), metal (US$ 6 millones 643 mil) y aluminio (US$ 5 millones 370 mil).

Según cifras del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, en el primer cuatrimestre del año, el país que más los demandó fue Chile (US$ 31 millones 985 mil), con un crecimiento de 25.7%.

Segundo en el ranking se ubicó EE.UU. (US$ 29 millones 568 mil) que incrementó sus pedidos en 15.9%; le siguió Bolivia (US$ 22 millones 093 mil), con un crecimiento de 17.9%; Colombia (US$ 21 millones 518 mil) que disminuyó su demanda en -8.5% y Ecuador (US$ 19 millones 963 mil) con un aumento de 23.2%, completan el top cinco.

