La exportación de barras de acero o hierro sin alear se encamina hacia su recuperación dado que entre enero y julio sumó US$ 58 millones, lo que refleja un crecimiento de 61.3% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 36 millones), aunque sin alcanzar el monto en prepandemia (US$ 62 millones), reportó la gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

La gerenta central de Exportaciones del gremio, Ysabel Segura, explicó que la tasa positiva del presente año responde a la baja base de comparación de los primeros meses del 2020 cuando se inició la crisis sanitaria y golpeó al sector construcción, que es su principal demandante. “Si comparamos el monto de este año con el del 2019 (enero-julio) se observa una caída de -7.3%”, dijo.

A pesar de ello, destacó la mayor importación de Bolivia –primer lugar en el ranking– con US$ 42 millones (incremento de 18.8%), concentrando el 73.2% del total y Colombia con US$ 15 millones, mercado al que no se exportó en el 2020 (enero-julio). Completa el ranking Argentina con US$ 75,758.

Entre el 2016 y 2020, los despachos de las barras de acero o hierro sin alear se contrajeron a un promedio anual de -8.1%. El año pasado (US$ 60 millones) presentó una contracción de -43.9% respecto al 2019.

Un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX detalló que el mercado mundial de barras de acero o hierro sin alear se situó en US$ 9,169 millones en el 2020, lo cual significó una caída de -19.3% respecto al 2019 (US$ 11,358 millones).

Hong Kong fue el principal comprador mundial al concentrar el 7.1% del total de valor (US$ 647 millones) y 7.9% del volumen (1,475 millones TM). China fue el segundo con US$ 487 millones (5.3% del total), seguido de EE.UU. con un total de US$ 481 millones (5.3% del total).

Turquía por su parte fue el principal proveedor mundial de barras de hierro sin alear, representando el 25.2% del monto total (US$ 2,437 millones). En segundo lugar se ubicó Malasia con el 10.2% (US$ 984 millones) y en el tercero Italia con el 6.7% (US$ 647 millones).

Malasia fue uno de los mercados más dinámicos en el ranking de proveedores mundiales en el 2020, con un crecimiento de 1,001.3% con respecto al año anterior.

VIDEO RECOMENDADO

La Procuradora Antidrogas, Sonia Medina, tiene mucho que decir sobre las políticas contra el tráfico ilícito de estupefacientes en el país. El viernes nos recibió en su despacho porque tiene una posición que defender ante posibles anuncios de retirar a los organismos internacionales que colaboran con el Perú ante este terrible flagelo que inicia en el Vraem.