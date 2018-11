Exportaciones a Corea del Sur sumaron US$ 2,027 hasta setiembre

Entre enero y setiembre de 2018, las exportaciones peruanas a Corea del Sur alcanzaron los US$ 2,027 millones, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Los envíos crecieron 44.8%, lo que convierte al país asiático en nuestro tercer mercado más importante, después de China y Estados Unidos.

El país asiático superó por primera vez a Suiza que, en el 2017 ocupaba la tercera posición, indicó Joan Manuel Barrena, consejero comercial del Perú en Seúl (OCEX Seúl).

Explicó que la nueva ubicación de Corea del Sur se debe a la mayor demanda de gas natural, minerales, así como de productos no tradicionales como la pota y las castañas.

No tradicionales



A setiembre del 2018, las exportaciones no tradicionales a Corea del Sur alcanzaron los US$ 262 millones, creciendo 74% respecto al mismo periodo de 2017 (US$ 151 millones).

“Este valor marca una cifra récord sobre cualquier valor exportado en años previos”, destacó Barrena.

Históricamente, Corea del Sur es un destino principalmente pesquero para Perú. En la actualidad, los envíos del agro están equiparando a los pesqueros.

“A setiembre, las agroexportaciones a Corea del Sur alcanzaron los US$ 114 millones, y los envíos pesqueros totalizaron US$ 155 millones. Ambos sectores superaron los US$ 100 millones”, manifestó.

Entre los productos que resaltaron en el citado período, figuran la pota (US$ 121 millones / +128%); castaña (US$ 47 millones/ + 116%); y mango (US$ 15 millones/ +102%).

Completan la lista las conservas de hortalizas (US$ 13 millones / + 229%); banana (US$ 9 millones / +65%); uvas (US$ 7 millones/ +34%); y langostinos (US$ 6 millones/ + 30%).

