Exportaciones cayeron 7.2% en enero por menores envíos de productos tradicionales

En enero de este año, las exportaciones peruanas (US$ 3,685 millones) cayeron 7.2% respecto al mismo mes de 2018 debido a los menores despachos de minerales y petróleo y sus derivados, reportó el presidente de la Asociación de Exportadores ( Adex) , Juan Varilias.

El gremio empresarial informó que los envíos primarios (US$ 2,463 millones) cayeron en el primer mes de este año en 13.3%, por los menores volúmenes de minerales (16.6%) y petróleo y sus derivados (32.5%).

Cabe señalar que las partidas más importantes son cobre, oro, harina de pescado, cátodos de cobre, gas natural licuado, cinc, entre otros.

En tanto, la pesca tradicional sumó US$ 159 millones y el agro poco más de US$ 52 millones. Sus destinos más importaron fueron China, EE.UU., Canadá, India, Suiza, que de forma conjunta representaron el 69.6% de estos envíos.

Otros que también destacaron fueron Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Brasil, Alemania, España, Países Bajos, Panamá e Italia.

Envíos no tradicionales

Los despachos no tradicionales en enero de 2019 ascendieron a US$ 1,221 millones, un crecimiento de 8.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

La agroindustria (US$ 667 millones) fue el subsector más importante, con un incremento de 15%. Destacaron las uvas frescas, mangos, arándanos, espárragos y preparaciones para alimentación de animales, bananas, alcachofas y cebollas.

Le siguió el sub sector químico (US$ 116 millones) a pesar de sufrir una contracción de 2.6% y la siderometalurgia, que también mostró una caída (10.9%).

Adex detalló que las prendas de vestir (US$ 86 millones) cerraron al alza (19.6%) y la pesca para consumo humano directo (US$ 85 millones) cayó en 2.9%, básicamente por los menores volúmenes de filetes de pescado y colas de langostinos despachados a los mercados internacionales.

Por su parte, los despachos de metalmecánica (US$ 44 millones) y de minería no metálica (US$ 42 millones), tuvieron caídas de 6.8% y 10%. Los textiles (US$ 37 millones), crecieron 28.2% y la madera 57.2%.

Principales destinos

El ranking de los principales mercados de los productos con valor agregado fue liderado por EE.UU. (36.5% de participación). Completan el top ten Países Bajos, Colombia, Ecuador, Chile, China, Bolivia, Hong Kong, España y Brasil.

Cabe señalar que solo Países Bajos (15%) y España (11.1%) cerraron en rojo. En total, las exportaciones peruanas en el primer mes del año llegaron a 131 destinos, 4 más que el mismo mes del año pasado (127), resaltando países como Sudán, Myanmar, Camerún y Kenia, que volvieron a importar productos peruanos.

Finalmente, Adex indicó que la balanza comercial de enero fue positiva para Perú en US$ 91 millones pues mientras las exportaciones ascendieron a US$ 3,685 millones, las importaciones sumaron US$ 3,593 millones.



