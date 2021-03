En enero de este año, las exportaciones sumaron poco más de US$ 3,560 millones, por lo que registraron una ligera contracción de 2.5% respecto al mismo mes del 2020 (US$ 3,651 millones), lo que evidenció el impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial por la segunda ola de contagios, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La caída es la menor desde el inicio de las medidas de confinamiento en marzo del 2020, por debajo de -3% en noviembre y -5.8% en agosto; y lejana a los picos más altos de -49.8% en abril y -44.5% en mayo.

Los envíos primarios (US$ 2,281 millones) retrocedieron -8.3%. La minería fue el subsector más importante con US$ 1,812 millones a pesar de contraerse -14.2% por la menor demanda de cobre y oro. Sin embargo, el resto de subsectores primarios cerraron en azul luego de varios meses negativos: la pesca (71.6%), petróleo y gas natural (1.9%) y agro (20%).

El destino más importante fue China, que aumentó sus pedidos 2.4% y concentró el 41.4% del total. Le siguieron Japón, con un importante incremento de 171.4%, Canadá (1.6%), India (51.7%), EE.UU. (-32.6%), Suiza (-20.8%), Corea del Sur (-61.3%), Polonia (850657.2%), Chile (-27.3%) y Brasil (-12.8%).

En cuanto a los despachos con valor agregado o no primarios (US$ 1,278 millones), tuvieron un crecimiento de 10% gracias al buen desenvolvimiento de subsectores como la agroindustria (US$ 742 millones 870 mil), que subió 12.9% gracias a una mayor demanda de uvas, mangos, arándanos y bananas.

Otros subsectores no tradicionales que cerraron positivamente fueron el textil (22.4%), la pesca para Consumo Humano Directo (18.6%), químico (2.6%), siderometalurgia (3.7%), minería no metálica (32.1%) y varios (20.3%), mientras las prendas de vestir (-2.9%), metalmecánico (-20%) y maderas (-20.9%) arrojaron cifras negativas.

Su principal mercado fue EE.UU. al crecer 10.4% y concentrar el 35.5% de estos despachos. El top ten lo completan Países Bajos (11.1%), Chile (30.2%), Ecuador (6.7%), Colombia (-15.7%), Hong Kong (9.7%), China (22.3%), España (3.9%), México (14.2%) y Bolivia (-15.2%).

El cobre, el principal producto de exportación peruana, retrocedió -30.3%. Por el contrario, las exportaciones de hierro fueron las más dinámicas en este sector con una expansión de 132.4%.

Por otro lado, las importaciones peruanas en enero ascendieron a US$ 3,465 millones, con lo que la balanza comercial fue superavitaria para nuestro país en más de US$ 95 millones.

