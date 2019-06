Exportaciones a CAN crecieron 5% en primer trimestre, impulsados por sectores textil y agro El intercambio comercial de Perú con la Comunidad Andina alcanzó los US$ 6,264 millones en 2018, con un saldo comercial negativo de US$ 1,562 millones.

Los envíos fueron impulsados por el sector textil y agro. (Foto: AFP)