Exportaciones agrarias sumaron US$ 3,275 millones a julio, según Minagri

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó hoy que entre enero y julio de este año las exportaciones agrarias sumaron US$ 3,275 millones, lo cual significó un aumento de 7% respecto a los US$ 3,062 millones registrados en el mismo periodo del 2017.

Minagri resaltó que los principales productos exportados fueron las paltas frescas, las uvas frescas y mangos frescos, con un 31% de representación del total exportado.

Durante los primeros sietes meses del 2018, destacaron los envíos de uvas frescas, que alcanzaron US$ 304 millones (+30%), los mangos frescos lograron US$ 202 millones (+46%) y preparaciones usadas para la alimentación animal la suma de US$ 139 millones (+12%).

Asimismo, los plátanos frescos tipo "Cavendish Valery" sumaron US$ 98 millones (+10%), el cacao crudo en grano, entero o partido alcanzó los US$ 70 millones (+27%), las granadas frescas sumaron US$ 69 millones (+19%) y el mango congelado consiguió US$ 67 millones (+16%).

Cabe mencionar que los arándanos frescos registró un gran aumento en el volumen de exportación (+201%) por un valor de US$ 53 millones entre enero y julio en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Gustavo Mostajo , ministro de Agricultura y Riego, manifestó en su presentación ante la Comisión Agraria del Congreso realizada la semana pasada, que la meta del sector es llegar a fin de año con exportaciones superiores a los US$ 7,000 millones en alimentos a los principales mercados del mundo, especialmente, Europa, Estados Unidos y China.

Fuente: ANDINA

