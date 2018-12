Atención. Según las proyecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX) , la exportación de pesca para el Consumo Humano Directo (CHD) tendría un crecimiento del 10% en el 2019, debido al aumento de los envíos de pota y conchas de abanico.



El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura del gremio exportador, Henry Quiroz, señaló al diario Gestión que se espera una mayor captura del recurso pota y la recuperación de los despachos de conchas de abanico, que hace unos años se vieron afectados por el cambio climático que trajo el Fenómeno El Niño.



Quiroz sostuvo que confía en un mejor desempeño de especies como el perico y atún.

Dentro de las exportaciones pesqueras para el consumo humano directo, la actividad acuícola será el principal motor para mantener un crecimiento sostenido, por lo que es importante ejecutar el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2025.



Quiroz consideró que gracias a la modificación de la Ley General de Acuicultura se podrá impulsar una mayor inversión y una mejora de la matriz de cultivo, cuyos resultados se observarán en el 2020. La ley permitirá aplicar desde el primer día de enero del 2019 una tasa del 15% de Impuesto a la Renta (IR) a esta actividad.



RESULTADOS DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018



Las exportaciones de productos pesqueros para consumo humano directo sumaron US$ 1,168 millones, lo que representa un incremento de 31.5% respecto al mismo periodo del año anterior. La pota fue la especie más demandada y que mayor crecimiento presentó, con un alza de 61.9% y una participación de 50.9% del total exportado.



Entre las demás especies con mayores envíos destacan el perico (US$ 93’920,000) con un crecimiento de 51.3%, anchoveta (US$ 57’790,000), atún (US$ 40’462,000) y el pez volador (US$ 26’338,000).